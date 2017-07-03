高市抽驗冰品飲料4件超標 吳家紅茶冰仙草茶大腸桿菌群超標110倍

2017-07-03 19:15

〔記者方志賢／高雄報導〕高市衛生局今公布第一波冰品飲料抽驗結果，知名85℃散裝冰塊、吳家紅茶冰塊、冰仙草茶及米格霜淇淋的黑芝麻鮮奶霜淇淋的生菌數、大腸桿菌群超標，其中吳家紅茶冰仙草茶大腸桿菌群更超標110倍最嚴重。

衛生局依法要求同批產品下架，飭令製造業者限期改正，擇期再予抽驗，若仍不符規定，將依法處辦。

衛生局今年6月起對轄內連鎖及一般飲料店、冰店、製冰廠、賣場等場所販售的飲冰品、冰塊及霜淇淋抽驗，第一波共抽驗34件，其中4件包括2件冰塊、1件仙草茶及1件霜淇淋，檢出生菌數、大腸桿菌群與衛生標準不符。

衛生局說，不合格的四件其中85℃（津典美食有限公司）的散裝冰塊的生菌數260CFU/ml，其採樣處及供應商都是高市旗山區華中街7號。另吳家紅茶冰的散裝冰塊生菌數240 CFU/ml、大腸桿菌群3.57 MPN/ml。其採樣處高雄市仁武區八德中路111號，供應商是大華製冰廠（高雄市鳥松區仁美村美山路36巷1之5。根據食用冰塊衛生標準:（1）生菌數（融解水）100cfu/mL以下、（2）大腸桿菌群（融解水）陰性。

另外吳家紅茶的冰仙草茶（散裝）其生菌數22000 CFU/ml、大腸桿菌群 1100 MPN/ml，採樣處是高市湖內區中正路一段9號，供應商是高雄市大寮區三隆路601巷68之8號。根據標準不含碳酸之飲料衛生標準:（1）生菌數:10000 CFU/ml以下、（2）大腸桿菌群:10MPN/ml以下、（3）大腸桿菌:陰性。

米格冰品飲料店（米格霜淇淋）的黑芝麻鮮奶霜淇淋（散裝）大腸桿菌群 240 MPN/ml超標 ，採樣處及供應商都是高雄市鳳山區澄清路158號。

衛生局說，依食品安全衛生管理法規定，販賣食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝，應符合衛生安全及品質之標準。違者依法限期改正，屆期未改正者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局說，衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群）常被用來作為監測食品的製程或是保存是否遭受污染重要指標之一，食品中若檢出衛生指標菌超量，可能造成腸胃不適等健康危害。