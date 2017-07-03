里巷窄救護車無法進入 豬哥亮祖厝鄉親抗議

豬哥亮祖厝里巷窄，居民抗議翁延遲送醫。（記者黃旭磊攝）

2017-07-03 17:50

〔記者黃旭磊／高雄報導〕豬哥亮祖厝里巷窄，上百名居民今天（3日）下午於抗議因巷寬僅6米救護車無法進入，導致一名年逾70歲心臟病發的老翁，在病體抬行百公尺後險休克。

左營大路372巷地處藝人豬哥亮祖厝中北里，里長謝瑞真就是豬哥亮堂妹，居民在謝瑞真、高雄市議員陳玫娟帶領下，與高雄市新工處副總工程司吳恩兆探訪柳姓老翁，柳翁罹患心臟、肝臟等多重疾病，上月病發，因居住古宅窄巷，救護車停於百公尺外元帝路，柳翁說，「差點就死掉。」

謝瑞真說，6年前（民國100年）春節期間，巷內獨居老翁因救護車無法進入，遺體以擔架抬行百公尺，對死者大不敬，而巷內300戶上千名居民連署抗議，「萬一火災消防車進不來怎辦？」

豬哥亮祖厝位於左營區店仔頂街130巷，當地人稱五甲巷，鄰近多是元帝廟後三合院舊部落，豬哥亮小時候為居民表演布袋戲，20歲前送菜，發跡也在巷外左營大路新劇院。

陳玫娟表示，居民完成連署，懇請市長陳菊求拆除巷內已徵收前段60米土地地上物，並將後段土地及地上物徵收，分期補償地主，倘若火災或疾病後送醫，消防車或救護車不能進入，市民生命財產安全堪慮。

高雄市新工處說，巷長148公尺已劃入都市計劃道路，但因舊部落巷道彎曲，所有權人組成複雜，都更任務仍在進行。