宜市五穀廟將新舊並存 廟方：兩全其美

宜蘭市歷史古蹟五穀廟確定新舊並存，廟方表示，兩全其美。（記者簡惠茹攝）

2017-07-03 13:41

［記者簡惠茹／宜蘭報導］擁有200多年歷史的宜蘭五穀廟拆遷問題終於塵埃落定，廟方與文化局達成共識，8月將進行拆解重組舊廟作業，未來舊廟會完整移至原址右側空間，內部規劃為神農文化館，展現神農信仰和文化，廟方表示，這是兩全其美、創造雙贏的做法。

五穀廟方由於擔心舊廟白蟻蛀蝕嚴重，加上廟宇活動空間不足等原因，原本規劃拆除舊廟興建新廟，來自台灣各地的文化工作者紛紛請廟方三思，去年底文化局舉行文資會議，五穀廟因歷史價值珍貴，通過登錄為歷史建築。

為了同時完成廟方興建新廟的盼望和保存舊廟建築，經過廟方和文化局雙方多次協調，終於達成共識。五穀廟管理委員會副主委尤贊輝說，原本的舊廟將會完整移到右側龍邊，旋轉90度，坐南朝北方向遷移，舊廟拆解後，廟方會隨即在原址蓋新廟，既能保存舊廟，又能蓋新廟讓神明住，許多信徒知道後都很開心，這是「兩全其美，創造雙贏」的做法。

五穀廟上週已經完成神明搬家的出火儀式，將7、80尊神明請出舊廟，讓文化局能進行後續的拆解工作。尤贊輝說，新廟已經著手設計，預計會蓋兩層樓高，一定會蓋的富麗堂皇，新廟完成預計需要花費3年的時間，考慮到許多士紳耆老需求，會將神農大帝和所有神尊安座在第一層樓。

尤贊輝說，目前新廟經過信眾樂捐已經累積將近400萬元經費，但是蓋新廟所需費用龐大，希望善男信女有錢出錢有力出力，大家共同來完成這件事情，一同祈求國泰民安、風調雨順。

文化局文化資產科表示，預計8月動工進行拆解重組作業，預計需要兩個月的時間完成拆解，為確保舊廟完整重現，縣府委託有古蹟修復經驗的廠商，也請他們提出拆解工序和規範，縣府也會監督廠商是否詳實紀錄，要求構建妥善保存。

「舊廟重組後將規劃為神農文物館。」文資科指出，拆解總經費為234萬元，會將每一個建築元件編號保存，然後依照原本的建築結構重新組合，拆解期間也會一併進行重組設計，設計完成後就會盡速進行重組作業，未來舊廟會規劃成神農文物館，廟方有收集很多農機具可以入館保存陳設，展現神農信仰和農業文化。

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五穀廟管理委員會副主委尤贊輝（右）說，原本的舊廟將會完整移到旁邊。（記者簡惠茹攝）