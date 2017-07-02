興大2學分…帶著小學生環島6天5夜

興大生帶小學生環島學習，首堂課校內課小學課文作者劉克襄上課。（記者蘇孟娟攝）

2017-07-02 11:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大手牽小手一起去旅行學習！中興大學通識中心與台中市南區和平國小暑假共組圓夢起飛環島團，18位大學生帶著18位小學生今天起6天5夜一起結伴環島，大學生更結合國小課綱，搭配20個參觀景點設計教案，讓小學生從旅行中學習，大學生則是體驗服務學習，更能修兩學分。

中興大學指出，這個環島團參與的大小學生均來弱勢家庭，興大甄選18名大一到大三弱勢學生參與，小學生則由和平國小推薦四、五年級，希望在一對一的互動陪伴中，達到學習探索、感恩回饋與圓夢起飛的目標，參與學生全程活動免費。

興大指出，參與的大學生每人均有負責的課程，校方進行近3個月的培訓，包含瞭解國小課程、學習溝通技巧、教案設計以及試講試教，從學習帶領中成長，學生完成課程可獲得「社會關懷」通識課程2學分；至於學生則盼助學生從旅行中探索自我，建立自信。

環島團今天上午從中興大學出發，首堂課邀請小五第二課課文「湖邊散步」的作者劉克襄，親自在中興湖畔幫學生上課，劉克襄帶著學生認識中興湖的動植物，介紹白鵝、小白鷺、夜鷺與穗花棋盤腳的習性與特性，他更鼓勵孩子們在此趟環島旅行中保有好奇心跟觀察力，珍惜旅程中各種風景、人物或故事所帶來的啟發。

環島團從興大出發搭乘遊覽車，沿途造訪包括台灣原住民文化園區、鵝鑾鼻、海生館、八仙洞、北迴歸線、太魯閣國家公園、清水斷崖、蘭陽博物館、野柳、紅毛城、13行博物館等景點。

興大指出，每個景點皆有大學生融合國小自然、社會與藝術人文課程，設計包括遊戲介紹課程內容，融入原住民文化、台灣地理位置、氣候變化、槓桿應用、繪畫與生活、岩石礦物、地形觀察、星星觀測、宗教信仰、考古遺跡等33個課程單元主題。

興大行銷系大三生吳茗瑋說，這場旅行別具意義，過去曾受過許多幫助，如今盼用自己的能力回饋，希望形成一種「善的循環」。

興大外文系大三生林季儒則是對教學設計有興趣，加上喜愛與小孩相處，因而報名此活動，她希望透過大學生的帶領讓小學生看見不同的世界，課文中的介紹不再陌生遙遠，而是實際存在於生活之中，最重要的是讓小學生學會在快樂中學習。