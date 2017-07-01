青春專案起跑！辦公椅滑行大賽中壢學子也瘋狂，過程緊張刺激又有趣。（記者李容萍攝）

2017-07-01 16:47

〔記者李容萍／桃園報導〕FUN暑假囉！

在日本掀起熱潮的辦公椅競速拉力賽，延燒到台灣，桃園市中壢警分局執行「青春專案」規劃少年於暑假期間從事正當休閒活動，今天下午在中壢銀河廣場旁封街，與國際扶輪3501地區中壢大同扶輪社合辦「辦公室椅滑行大賽」活動，過程緊張刺激又有趣。

中壢警分局分局長廖高江指出，「辦公室椅大賽」源自日本商店街，以競速方式進行比賽，藉此激發少年不服輸及團結之鬥志；中壢警分局已獲授權舉辦此活動。

整個賽道採50公尺折返，共100公尺，參加學子戴上安全帽，坐在辦公椅上以後退的方式滑行，繞行100公尺長的來回距離，過程緊張激烈又有趣，選手個個「滑力」超強，但也有選手滑出跑道，甚至滑倒、「犁田」，在現場圍觀民眾不斷拍手加油下，仍起身奮力完成全程。

會中，另穿插「反毒」、「反詐欺」、「反霸凌」、「反幫派」、「反網路賭博」等有獎問答，藉此增加及強化少年朋友的印象，進而達到預防犯罪宣導效果。

中壢警友辦事處副主任王興業勉勵參賽學子除本身獲益，更能讓犯罪預防等訊息宣導給同學、朋友，一起快快樂樂、平平安安度過暑假，大聲向犯罪說「NO」。

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