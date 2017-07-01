空勤設駐恆春機場跨部會議 著重改善偏鄉醫療

2017-07-01 00:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民眾發起的「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案突破門檻，行政院由政務委員唐鳳與各部會南下召開協作會議，遙遠路程讓他大嘆恆春是「本島中的離島」，會議過程大多著墨在醫療改善，預計7月16日公開答覆。

這次的公民連署案第12次協作會議，也是各部會人員首次離開台北到連署請求地點召開，會議共分為兩個會場，除了各部會及提案人討論的第一會場，唐鳳親自主持民眾及媒體所在的直播第二會場。

除了「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案，協作會議一次討論包括空勤駐點恆春的「空中救援」，加強當地醫療資源，國道及快速道路延伸以及機場活化等四大議題。

在「空中救援」的議題上，空勤總隊人員認為，目前全台5個駐地，都是距離周邊最遠25分鐘左右的航程距離，無法再設立駐地，如高雄駐地移到恆春，高雄以北增加25分鐘；滿州鄉代會主席莊期文、縣議員蔣月惠及立委周春米辦公室都提到，希望增加恆春駐點，並非高雄駐點轉移，一樣都是納稅國民，為何用預算來評估偏鄉居民生命？

立委鍾佳濱則透過網路在現場發表不同的觀點，他指出，應該盤點恆春地區缺乏的科別及設備，至於服務量大的科別，持續並強化其他醫院的支援，而急重症方面，可建置硬體設備（如心導管室），緊急時由醫療團隊搭乘直升機南下恆春，較能說服政府將預算用在刀口上。

恆春旅遊醫院、南門醫院及恆基3家醫院則共同提出，除了增加分工、增加醫療強度，醫師跟護理長期不足，如何讓這些醫療中心支援的醫護專業人力願意長久留下來，需要中央挹注。

除了後送及醫療改善，針對快速道路及恆春機場活化，交通部人員強調「公路不具經濟效益」，以及觀光鐵路已進前瞻計畫，所以國道及快速道路暫無考慮，恆春機場東西向活化同樣因為核三廠禁航區問題卡關。

唐鳳表示，這次會議必須在兩個月回復，南下是希望面對面了解當地感受，了解書面上是否有漏失的，希望決策時有更多的訊息，週一會跟院長及其他政務委員開會，至於可行與否仍需交給專業單位判斷，後續正式公開答覆。

與衛生局、消防局長到場參與的屏縣府發言人黃建嘉會後表示，屏東人繳一樣的稅，盡一樣的責任與義務，不敢奢求可以有跟台北市一樣的醫療資源，但請別忘記，屏東縣有83萬人口，每年有超過800萬人的觀光人次，中央既要恆春半島背負著國防演訓、核能發電的任務，卻長期忽視在地以及觀光人潮的必要醫療、緊急救護條件，希望有具體改善的措施與時程，將醫療資源導入屏東偏鄉更需要的地方。