候車亭有書櫃、療癒牆 基隆社區打造添人味

山海觀社區打造海豚主題特色候車亭（記者盧賢秀攝）

2017-06-29 18:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕公車候車亭未必冷冰冰！基隆市這幾座候車亭很不一樣，全因社區居民看不慣灰暗冰冷的候車亭，於是主動進行改造，他們在水泥坐椅鋪上木板，牆上畫了愛心、海豚，布置開放式書櫃和藝術療癒牆，很有溫度，讓民眾每天出門、回家都有幸福感。

中山區德和里統一新城附近有3座公車候車亭很特別，分別取名幸福、快樂及微笑候車亭，遠遠一看就很有人味、溫度，民眾說，在這裡等公車心情很快樂。

綠家園愛鄉協會理事長吳明寶說，復興路統一新城社區林立，每天搭公車人口多，看到候車亭灰灰暗暗，座椅冰冷，根本沒人想坐，因此協會的志工們，利用社造或規劃師計畫，動手來改造3座候車亭。

他們在水泥椅子上鋪上木板，候車亭牆上畫上愛心、獅子、花卉，小小的候車亭空間馬上就亮起來，取名「幸福」、「快樂」候車亭，大家都來拍照。

最近完成微笑候車亭，有開放書櫃，放了150多本各種書籍，民眾等公車時可以翻閱，喜歡的也可以帶回家閱讀；還有1面藝術療癒牆，可以塗鴉、留言，展示的藝術品都是志工回收二手物品後，再加工製作而成，最近民眾都跑來看，以為是休閒景點。

此外，中正區山海觀社區主委曾秀菁與居民，將社區門口破舊的公車亭大變身，打造成海豚主題候車亭，畫作都是社區小朋友畫畫比賽作品，十分有海洋味，候車亭還可以收集雨水澆灌花木，很環保，所有木椅、磁磚拼貼都是社區居民動手做，打造屬於自己社區特色的公車候車亭。

公車處長陳新埤說，社區民眾改造候車亭，樣式很活潑，也協助維護，公車處樂觀其成。

綠家園愛鄉協會志工打造幸福候車亭（記者盧賢秀攝）

綠家園愛鄉志工打造的快樂候車亭（記者盧賢秀攝）