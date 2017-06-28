大立百貨推「日本美食工藝物產展」 邀職人現場展演

大立百貨「日本美食工藝物產展」還邀請日本職人現場展演。（記者張忠義攝）

2017-06-28 20:30

〔記者張忠義／高雄報導〕大立百貨今天推出「日本美食工藝物產展」，有高達二十多家的日本特色名店進駐，販售日本當地才買得到的美食、工藝商品，更邀請日本職人現場展演，讓消費者不用買機票、不用花大錢就能品嚐到最經典、最道地的日本美食。

這次日本物產展中，販售日本當地才買得到的美食，例如連日本都很難買到的限定酒，曾獲選歐洲線頭等艙的夢幻燒酒品牌－柳田酒造，是日本製作燒酒的經典老店，更是日本前幾大的燒酒製造廠商，最知名的莫過於採用高優質素材麥芽、米、芋頭及水製成的麥燒酌、芋燒酌系列。

不只有酒，包括有著濃厚豚骨鰹魚湯頭的拉麵大尊、鮮嫩雞肉搭配特選醬汁的九門堂炸雞、來自日本古都京都濃濃懷舊味的甜醬油糰子和巧克力小蛋糕的京洛堂等。

另外，更有全日本認知度第一的吉祥物熊本熊周邊商品限定販售，像是首次在海外販售的祭典服布偶，身上的祭典服為熊本地震後，與熊本縣防災服一樣的材質純手工製成，玩偶身後更將語言「加油萌」印在背上。消費滿一千五百元可挑選喜歡的熊本熊周邊商品帶回家（限量二百名）。

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