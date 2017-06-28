交大研發穿戴式導航系統 助盲人遠離障礙物

交大助理教授王學誠（左三）與MIT團隊研發的盲人穿戴式導航系統，獲得義大利知名盲人男高音安德烈一家人的肯定。（照片由交大提供）

2017-06-28 14:47

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學電控所助理教授王學誠團隊與MIT麻省理工學院日前合作發表「穿戴式視覺系統與觸覺回饋」盲人導航系統，利用感測裝置搭配震動腰帶，輔助盲人規避路障、規劃安全路徑。這項研發在今年的 ICRA國際會議中獲關注，已有企業有意將技術產品化，提供盲人更安全的生活。

王學誠老師過去在MIT擔任博士後研究員，專研機器人及自駕車研發。5年前知名義大利盲人男高音安德烈‧波伽利（Andrea Bocelli）資助MIT團隊，希望用科技改善盲人的生活經驗，王學誠在指導教授賽斯．泰勒領軍下開始盲人輔助科技相關研究，進行穿戴式視覺演算法和系統開發，研發出可輔助盲人的原型機。

去年王學誠返台任教，帶領交大團隊參與計畫，由電控所黃亦為同學協助視覺系統開發及最佳化，並實際前往MIT進行盲人使用者測試與實驗；林倪靜、 陳季希、莊子寬同學協助觸覺回饋開發測試及協助使用者實驗。

交大表示，這個盲人導航系統以頸掛式深度感測裝置及震動腰帶可輔助盲人在室內規避路障、規劃安全路徑及尋找特定物件像空椅子等。深度感測裝置利用深度攝影機感測使用者前方環境，經過處理器計算出三維影像模型後，擷取資訊發送訊號到震動腰帶；震動腰帶由五個震動馬達組成，對應前方5個方向：左前30度、左前15度、前方、右前15度、右前30度，深度感測裝置量測到障礙物後，即發出震動提醒使用者，並依障礙物距離調整震動強度，可以幫助盲人在不同環境下產生環境認知。

王學誠說，這項導航系統已有超過15名盲人實際參與，經實驗證明，此裝置可減少盲人在室內86%的碰撞率，大幅降低盲人在日常生活可能遭遇的意外傷害。

王學誠說，他曾到安德烈‧波伽利位於義大利的家中展示系統，獲得安德烈肯定，安德烈12歲失明，如今已40多歲，希望透過科技能幫助盲人有更好的生活品質，減少傷害。