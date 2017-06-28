台鐵車站空間改造 可租重機、住宿、買農特產...

2017-06-28 13:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕車站不只是搭車的地方，也是吃飯、休閒、聚會及遊憩場所，這個已在台北、板橋、南港、松山、新左營等站實現，不過這些站大多集中在北部地區。台鐵局貨運服務總所總經理陳淑慧表示，台鐵已分別與全家便利商店、大帝興業、關山汽車簽約，將於新烏日、屏東、潮州及宜花東地區共計16個車站進行空間重新規畫，讓車站成為吃喝玩樂空間，初期預計每年能為台鐵增加3千萬元營收。

根據台鐵統計，新烏日站進出站人次去年平均每日有1萬1054、屏東與潮州有2萬6248人次、東部13站則有5萬6358人次，較十年前旅客人數最高增加一倍；這次三家業者進駐，預計投資4.56億，未來預期每年可創造5.13億元營收；台鐵在土地租金及營收抽成下，初期每年可增3千萬營收。

新烏日站考量商務旅客需求，規劃方面以「烏日驛1905」為新烏日站特色主軸，除車站美食購物空間外，還會設置會展中心、辦公室、會議室等：入口處將以日本黑瓦造型打造懷舊車站感，車站2樓連接高鐵空間，會設置互動小火車、鐵道文物主題館、懷舊市集等，3樓則有鐵道商品館4、５樓則是會展與辦公空間

屏東站1樓除規劃商業及美食功能外，為推廣在地美食伴手禮，還設有一鄉一特色專區，販售東港黑鮪魚、林邊黑珍珠蓮霧、萬巒豬腳、萬丹紅豆等；2樓則打造健身中心與鐵路行旅空間，住宿將以一晚不超過千元的膠囊型旅館為主。潮州站則將推出多功能宴會廳及貨櫃市集，大帝興業公司表示，宴會廳主要是因當地結婚多因沒有合適空間而且流水席，貨櫃市集則是想讓潮州站成為台鐵最「潮」車站，站在潮流前端。

東部頭城、冬山、新城、花蓮、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、池上、關山、鹿野、台東等13站外的自行車補給站空間，由關山汽車負責經營後，將以三鐵輕旅行為主軸，不僅提供自行車租賃、還有機車與大型重型機車將進駐，並提供民眾甲地租乙地還服務，輕鬆騎車暢遊花東；補給站除租車外，基本補給當然也不會少，且還增加便利站功能。今年9月5日頭城、瑞穗、關山就可啟用，其餘8站今年12月底可啟用，至於租借大型重型機車目前僅規劃在花蓮、台東兩站設置，預計明年8月開始提供服務。

除這16站引進廠商經營外，目前員林、基隆、七堵3站也已進入公開招標程序，預期今年底前能夠決標：另外，為讓一些小站也能有知名連鎖品牌進駐，台鐵今年底前還將以連鎖服務為概念進行招商，就是新竹以北、宜花東為區塊，讓廠商能一次進駐多個車站：台鐵局表示，目前已拜訪過麥當勞、星巴克等業者。