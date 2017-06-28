醫病》別再摳肚臍了！當心摳到肚臍不見了

林姓男子因摳抓肚臍引發腹膜炎，最後開刀切除肚臍，在肚皮上留下傷疤。（記者歐素美攝）

2017-06-28 12:16

〔記者歐素美／台中報導〕40多歲的林姓男子，因肚臍有點癢，常習慣性去摳肚臍，結果，有次發現肚臍流膿，趕緊到醫院就醫，檢查才知發炎感染，並引發腹膜炎，經服用抗生素治療無效，最後只好開刀切除肚臍，住院14天才痊癒；醫師表示，肚臍細菌多，清潔工作要做好，任意抓破皮可能發炎感染，若肚臍癢，建議可用乾淨的棉花棒等協助清潔。

林姓男子說，因肚臍偶爾會癢，加上「手賤」，習慣性去摳肚臍，不料，日前摳肚臍時竟發現肚臍流膿，嚇得趕緊到醫院治療，醫師檢查表示，其臍尿管閉鎖不全，加上摳破皮造成發炎感染，引發腹膜炎，服用抗生素治療15天無效，最後只好開刀切除肚臍，住院14天才出院，不僅在肚皮留下疤痕，以後再也沒有肚臍可摳了。

台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯表示，肚臍清潔若沒做好即可能引發淺層感染，一般用外用藥膏或口服抗生素治療即可；但肚臍在胚胎時期與膀胱相連，又稱「臍尿管」，長大後會自然慢慢閉合，有些人沒有閉合，即可能造成屎尿從肚臍噴出來，需開刀治療，有些成人因臍尿管只是些微的閉鎖不全，致肚臍產生分泌物，而容易搔癢。

高國堯說，皮膚搔癢抓破皮，若免疫力較差即可能引發感染，肚臍細菌多，若抓破皮引發感染，感染深及腹腔，即形成腹膜炎，即需開刀清創並切除肚臍，以完成治療，提醒民眾若肚臍出現搔癢，可用棉花棒等清潔，避免用手摳抓引發感染。