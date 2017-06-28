下背痛到不能走 竟是罕見感染性脊椎炎

2017-06-28

記者陳建志／台中報導

台中市一名陳姓婦人近月來深受下背痛所苦，甚至嚴重到連翻身都有困難，直到日前住院，經抽血、核磁共振檢查後，才發現罹患機率僅25萬分之1的「感染性脊椎炎」，並合併硬脊膜外膿瘍，經醫師以「經皮脊椎內視鏡」清創及膿液引流手術後，症狀才大幅好轉。

亞大醫院骨科主治醫師林琮凱表示，這名女患者因下背痛到無法行走，日前由家人以推床推進診間就醫。Ｘ光檢查發現，第12節胸椎有壓迫性骨折，但因症狀和一般骨折不同，研判非主要病因。

經安排住院接受抽血、核磁共振檢查，才確認第3、4節腰椎感染性脊椎炎，並合併硬脊膜外膿瘍。

林琮凱指出，「感染性脊椎炎」是較少見的脊椎疾病，主要出現在免疫力較弱的病人身上，包括吸毒、糖尿病、肝炎或肝功能不佳、長期使用類固醇者為好發族群，患者通常會出現反覆發燒和嚴重下背痛等症狀。

經施予「經皮脊椎內視鏡」清創及膿液引流手術後，患者當天的術後疼痛指數便大幅減輕，迫不及待想下床。經勸說後，才乖乖躺在床上休養。仍需臥床休養1-2週，待脊椎發炎狀況較穩定後，再穿脊椎保護架下床活動比較適宜。

林琮凱提醒，若出現長期下背痛、發燒，以及下肢麻痺等症狀時，務必立刻就醫。因感染性脊椎炎若延遲診斷，除造成預後不佳，嚴重還會導致肢體癱瘓，甚至出現敗血症。

患者術後需穿著脊椎保護架、規則使用抗生素，並定期門診追蹤，避免復發或椎骨塌陷。