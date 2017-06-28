防治口腔癌 新竹馬偕戒「檳」班多管齊下

2017-06-28 11:09

〔記者王駿杰／新竹報導〕口腔癌是近10年男性癌症發生與死亡增加情形最快者，男性死亡率甚至是女性死亡率的11.1倍，口腔癌死亡年齡更較其他癌症死亡平均年齡提早11年，僅58歲；新竹馬偕醫院配合國健署檳榔危害防制政策開辦「戒檳班」，依嚼食原因、習慣、工作環境等，量身打造個別化教學內容，以專業有效的方式減檳戒檳！

新竹馬偕癌症中心暨放射腫瘤科主任邱世哲指出，臨床口腔癌患者有吃檳榔習慣者高達9成，因此得到口腔癌的機率更是不嚼檳者的28倍。因為檳榔籽中的檳榔素（arecoline）及檳榔鹼（arecaidine）會在口腔中產生致癌物質，就算嚼不含任何添加物的檳榔籽也會致癌。

邱世哲表示，檳榔籽、添加的紅白灰、配料荖花荖藤都含有致癌成分，加上檳榔纖維極粗，長期咀嚼有如拿菜瓜布搓洗嘴巴，破壞口腔黏膜表皮細胞，導致表皮細胞增生變異產生病變。

檳榔不只會引起牙周病、口腔黏膜下纖維化症（口腔硬化）、癌前病變（如疣狀增生、紅白斑）等各種口腔病變，檳榔中的化學物質也會導致食道癌、咽癌、肝癌等，損害神經、心血管、腸胃系統，或生殖危害（不孕、早產、新生兒體重不足）。

邱世哲指出，治療口腔癌的醫療費動輒數十萬至上百萬，化放療過程痛苦，手術後剩下殘缺不全的顏面和口腔，更影響吞嚥及咀嚼功能，患者往往也需要長時間的心理建設才能重新融入社會。此外，口腔癌復發機率很高，約有兩、三成患者會在口腔或附近黏膜長出第二原發癌，是口腔癌患者的隱形威脅。

因此，新竹馬偕開辦「戒檳班」至今邁入第8年，已成功輔導超過100位學員減檳戒檳，去年戒檳率達80％，減檳率更達100％，師資陣容包括放射腫瘤科醫師、牙科/口腔外科醫師、個案管理師及護理師，採一對一授課，檢視學員生活狀況後，依嚼食原因、習慣、工作環境、社交需求及同儕壓力等，配合學員方便上課的時間，量身打造個別化教學內容。

而牙科與口腔外科醫師也會提供洗牙服務及口腔篩檢，行動不便的學員則有護理師至病房衛教，即日起至9月底持續開課，隨報隨上，民眾可多加利用。