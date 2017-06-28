《謠言終結站》流鼻血別後仰 捏鼻才能止血

2017-06-28

記者陳建志／台中報導

小孩和老人易發生流鼻血，但是不少家長在遇到孩子流鼻血時，都驚慌失措地要小孩趕緊把頭抬高並向後仰，希望能減少鼻血從鼻孔流出，誤以為這樣做能幫助止血。耳鼻喉科醫師提醒，把頭後仰不但無法止血，還會讓鼻血倒流進喉嚨、嗆入氣管，導致吸入性肺炎，頭部微向前傾，並用拇指和食指用力捏住鼻子才是正確做法。

亞大醫院耳鼻喉部頭頸外科主任陳亮宇表示，流鼻血易發生在老人和小孩身上，男生發生機率又高於女生，主要是因為小孩的鼻黏膜較脆弱，並且喜歡挖鼻孔，加上遊戲追逐，一不小心就會碰撞到鼻子，增加流鼻血的機會。至於老人則是易因高血壓或服用抗凝血劑的關係，導致黏膜破裂、流鼻血。

陳亮宇表示，一般流鼻血多是鼻腔黏膜外傷、鼻部結構異常、曾接受鼻部手術，或者本身罹患高血壓、血液、肝膽相關疾病、營養不良等原因引起；若是不明原因、長時間流鼻血，則應儘早到耳鼻喉科檢查，確定病因。

正確的止鼻血做法是讓患者端坐，頭部微向前傾，接著用拇指和食指用力捏住鼻子最下端、最寬的地方，並用嘴巴呼吸，持續約10分鐘後鬆開手指。若持續流鼻血，則可再施行第二次的10分鐘加壓。

若仍無法止住鼻血，有可能是較大的血管破裂，建議趕緊就醫治療，且短時間內「不」宜進補、「不」做劇烈運動、「不」洗溫度過高的熱水澡，也「不」挖鼻子及清除鼻腔血塊的「四不原則」，避免再度出血。

平常也不要用力擤鼻涕和挖鼻孔；在冷氣房或秋冬之際，可在室內放置裝水容器保持濕度，外出時也可戴口罩保持鼻腔濕潤；避免熬夜、過度飲酒和吃辛辣刺激的食物。