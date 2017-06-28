新知》美國新研究 高齡產夫易生「天才宅男」

2017-06-28 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕英文裡以「geek」稱呼那些擁有高智商與集中力，但對社交卻束手無策的人，美國日前出現一項新的研究，研究團隊找來了7781組雙胞胎，在非口語智商方面，將「重複固著的行為」、「對人的關心程度」、「融入他人的願望」等面向設計出一個「Geek指數」，指出如果父親的年齡越高，特別容易生出具備這種「天才宅男」。

綜合外媒報導，而研究結果顯示，57%被判定為geek的小孩，其傾向都與父母有關。特別是男孩子的Geek指數，若父親在小孩生產時年齡超過35歲，兒子的Geek指數就會明顯提高，在51歲才老來得子的父親與25歲的父親相比，其小孩在科學、技術、工程和與數學（STEM）的成績高出了32%。

研究的共同執筆者之一，美國西奈山醫學院西維爾自閉症中心的博士亞內卡（Magdalena Janecka）表示，Geek指數在女孩子身上似乎不太準，因為女生似乎天生有消除這種傾向的生物學特性。根據過去的研究，一般認為父母親的年齡與小孩的自閉症以及思覺失調症有正相關，亞內卡博士則表示「高齡的父親不需要感到罪惡，這個研究指出了正面的意義。」

根據亞內卡博士的假說，若Geek的傾向與父母有關，可能是父親精子的突變所造成。因為高齡父親與年輕時就當爸的男性相比，長期埋守在學問與工作中、在社交方面較不順心的傾向較高，而且高齡也容易造成精子的突變。