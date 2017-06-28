什麼景點這麼「色」？ 快來一探究竟吧！

台中高美濕地夕陽晚霞紅似焰火，染紅天際和海面，有全台最美夕陽之稱，也是全台熱門打卡景點之一。（記者李惠洲攝）

2017-06-28 07:30

〔記者許麗娟／綜合報導〕什麼景點這麼「色」？！週末生活版為讀者搜羅夏季限定七彩美景，紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，每種顏色樣樣不缺，且就在台灣！拍照打卡上傳，保證引起朋友讚聲不斷，快來一探究竟吧！

台灣西海岸的日落有多美，夏季的台中高美濕地最知道，這股「紅」潮，每日在傍晚時分上映，夕陽晚霞從金黃、橙黃、暈紅、再至如烈焰燃燒般的豔紅，就這麼染紅了天空、染紅了水面，還有風車充當最佳綠葉，天時、地利、人和造究了這幅自然畫作，真是美極了！

8月金針花開，花蓮六十石山最令人「橙」醉，沒時間造訪瑞士，一生至少也該來趟這座台灣小瑞士，盛開的金針花綿延山坡，尤其是清晨破曉時，陽光讓原本還在沉睡的「一日美人」慢慢甦醒，逐漸綻放的花朵，像是展露笑顏般，「橙」意十足。

「黃色」是群嬌客，最愛在夏天窩在山澗岩石間，太陽出來時，牠們也跟著出來，太陽被烏雲蒙蔽而讓天空落淚時，牠們也不想出門見客，這群台灣黃蝶，有著豔麗的黃色翅膀，停駐時總愛群聚、飛舞時又好似一閃閃的耀眼光芒，到涼山瀑布一遊，不難發現牠們的身影。

夏天的「綠」則像個野孩子活力充沛，所以我們要帶你勇闖山谷，到花蓮有神秘景點之稱的翡翠谷溯溪，被山谷環繞的水潭、瀑布就像是綠光森林般，不僅視覺超滿足，泡在清涼的溪水中更是暑意全消。

在「藍色」的天空中翱遊是大人小孩都有的夢想，快報名夏日限定的熱氣球嘉年華，感受俯瞰大地的壯闊感。若想一睹「靛藍色」風采，那就出海前往太平洋吧！看飛旋海豚、瓶鼻海豚、瑞氏海豚、小虎鯨、小抹香鯨等海上精靈，在靛藍色的海面上跳躍，是最自然的特技演出。

七彩之旅的美麗結尾，就交給避暑勝地南投杉林溪的繡球花，10萬朵壯觀綻放，把成片粉紫、藍紫色的夢幻展露無遺，為夏天留下最美好的回憶！

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花蓮六十石山，鮮豔的金針花田在藍天白雲映襯下，形成如畫美景。（資料照，記者花孟璟攝）

成群黃蝶色彩耀眼，貼近蝶群的桃花源秘境，還可欣賞屏東涼山瀑布之美。（記者潘自強攝）

來到花蓮溯溪秘境，膽子夠大的人，千萬不要錯過高達3公尺的翡翠谷跳水台，挑戰自我極限！（記者沈昱嘉攝）

台東鹿野高台造型熱氣球與藍天相襯，每年都為這場嘉年華會帶來驚喜與亮點。（台東縣政府提供）

乘著賞鯨船出海去，除了可遠眺宜蘭龜山島之美，還有機會遇到成群的鯨豚出沒，快準備好你的手機捕捉「海中精靈」的身影吧！（凱鯨號賞鯨船提供）

來到南投杉林溪，成片藍紫、粉紫色繡球花鋪滿綠地，既浪漫又美麗。（記者李惠洲攝）