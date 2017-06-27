民眾、農友看過來 農委會7月後新制上路

農委會公布7月新制上路，其中稻作直接給付將擴及50鄉（鎮、市、區）試辦，並將推動農業水稻保險。（資料照，記者曾迺強攝）

2017-06-27 19:31

〔記者林彥彤／台北報導〕農委會於今天公布下半年新制，本報整理如下，供民眾參考：

1.106年第2期作擴大試辦稻作直接給付，此次擴大從南到北共計50鄉（鎮、市、區）納進試辦對象，農友可於申報期內（今年6月起）前往公所或農會申報，每公頃可領1至1.15萬元。

2.結合專案農貸推動「農業保險」及設施型農業，新增農業保險貸款，只要是投保農委會核定符合政策或公告補助的保險商品，就可申請此貸款來繳納保險費，貸款年利率1.29%，另外，若有架設溫網室設施需求的農民，也可以年利率1.29%貸款，每公頃最高額度1100萬元，每一借款人最高額度3000萬元。

3.推動農業水稻保險，將於第2期作試辦，中央補助1/2保費，農民可依意願自主投保。

4.強化農業金融機構防制洗錢及打擊資恐措施，未來民眾到農業金融機構建立業務關係、或辦理一定金額以上通貨交易，或是金額新臺幣3萬元以上的跨境匯款等臨時性交易時，應配合提供可靠、獨立來源之文件，對於一般民眾影響不大，對於法人單位則將會要求更詳細資料。

5.花東及離島地區肥料運費補助，自7月1日起將補助運輸至花東及離島之化肥運費每公噸500元，每包20元。

6.停止化學肥料價差補貼措施，7月1日起化肥補貼措施將轉型，將停止剩餘的39號及特43號等2種化肥之價差補貼，不過台肥公司願意支付價差，所以農友購買肥料的價格不變。

7.推動臺灣本島19縣市自今年8月起試辦學校午餐採用四章一Q食材政策，預計8月起於台灣本島19縣市進行第二階段試辦。

8.推動國產生鮮禽肉溯源制度，農委會自8月1日起，全面推動國產生鮮禽肉溯源制度，將溯源二維條碼（QR code）與屠宰衛生檢查合格標誌結合，揭露生產者資訊。

9.試辦土雞溯源標示工作，以「籠」為單位，要求業者在運輸箱籠上配掛「來源牧場標示牌」，以利有畜牧場編碼可識別並追蹤來源，預計將於9月底禽流感高風險期來臨前推動。