重現電影看板年代！ 竹市影博館立面意象改造啟用

2017-06-27 17:28

［記者洪美秀／新竹報導］重現電影看板年代！新竹市影博館「城市意象展示櫥窗設置及影博館戶外空間改善」歷經5個月整修，今天啟用，最經典的是由國寶級資深電影看板畫師魏榮欣，手繪重現已60年的「風城情波」電影看板，隨著看板走進動態影像櫥窗，一幕幕的電影作品，就像進入電影的時光隧道般，既懷舊又復古。

新竹市長林智堅表示，座落在舊城區的影像博物館，前身是興建於1933年的「有樂館」，是全台第一座有空調設備的戲院；戰後以「國民大戲院」之名，在1946年重新開幕，成為承載市民生活記憶的鮮明地標。

而西元2000年由建築師林志成負責「歷史建築再利用」整建計畫，更再生為全台第一座影像博物館，影像博物館陪伴民眾度過84年，走過電影文化輝煌燦爛的歲月，是新竹市民共有的珍貴資產。

林智堅說，市府團隊這2年多推動舊城區發展，影像博物館更是舊城重要的歷史空間，去年向文化部爭取經費，再度委由林志成規劃設計，進行立面修補、粉刷玄關、更換地坪、設置座椅，並以地燈營造光影流動，目的就是要留住市民的目光與腳步。

此外，為重塑新竹電影榮光，林志成以「多媒體櫥窗」、「經典海報牆」及「手繪看板」3大亮點，帶領民眾穿越新竹市的電影文化，其中廣場側面的「多媒體櫥窗」，前段由10台電視牆作為錄像藝術展演平台，後段精選12部台灣經典電影，由青年動畫藝術家郭墨，以風趣筆觸勾勒影人線條，結合新竹觀光景點交疊呈現。

「經典海報牆」則在展示區入口處，以台灣知名電影海報畫家─陳子福的多幅作品，讓人回味經典老片，打造富有標誌意義的城市空間。

而矗立於多媒體櫥窗上方的「手繪看板」，則邀請資深電影看板畫師魏榮欣重拾畫刷，以40年功力讓新竹第一部電影「風城情波」看板風華再現。

文化局說，配合意象廣場完工，即日起到7月14日規劃「光影再敘─台灣經典電影影展」，放映包括資深藝人許不了、周宜德、脫線等7部新竹影人系列紀錄片、5部館藏早期台灣電影，及15部國家電影中心修復的台灣經典影片。