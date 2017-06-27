梅雨零倒伏！ 青農無毒種稻 聞到童年稻香味

溪州尚水米力行無毒、無化肥耕作，在梅雨季侵襲下，幾乎無倒伏、零災損。（尚水米公司提供）

2017-06-27 06:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕連續梅雨鋒面侵襲，造成彰化水稻產區倒伏、泡水狀況嚴重，就算務農經驗豐富的老農也沒奈何，只能投降。不過，彰化縣溪州鄉尚水米產區的青農鄭安順、游尚茹異軍突起，他們種稻不用化肥、農藥，不僅產區零倒伏，每分地收成最多高達1300多台斤，首次種稻就歡喜收割。鄭安順開心地說，迎接豐收之外，童年的稻香味都回來了！

32歲的鄭安順表示，家族無人務農，他從小就對植物充滿興趣，常買盆栽種植，大學畢業後還去農改場進修，就是希望自己以後能當個快樂農夫，可是某次在進行慣行農法的實習後，他看見生物在他眼前死去，自己也被農藥嗆到，大吸好幾口氣，還因此生病，他開始體悟無毒農業的重要性。

鄭安順說，去年參加大甲媽遶境時，認識了尚水米團隊，雙方理念契合，今年租了近7分地大的農田來耕作，不使用化肥，改採黃豆渣、木黴菌調和液肥，「少量多餐」施肥；惱人的福壽螺則用苦茶粕來抑制。水稻在自然條件下成長，竟然毫髮無傷撐過梅雨季，每分地收成更達1100百台斤，超出預期的700台斤許多。

「秘訣就在把稻米當自己的孩子照顧！」鄭安順說，自己當過藥品業務，知道藥物是治療生病不可或缺的產品，但如果可以平時補足天然營養素，生病時就能減少化學藥劑帶來的副作用。植物也是，某天，他看到紅冠水雞在無毒種稻的水田築巢，感覺生態環境「回來了！」童年能在田間聞到稻香的生態，真的讓他找回來了，而這就是他當農夫想做跟傳統老農不一樣的地方。

而來自桃園的游尚茹，曾是投資高手，抱著對自然農法的熱忱，在北投上了兩年課程後，獨自到溪州租了3分多的土種稻，這次收成每分地1325台斤，是產區亞軍。游尚茹說，收成豐厚令人欣慰，但能接觸無毒的土地，更令人感動！

尚水米公司董事長謝寶元說，尚水米不用化肥，所以稻穗飽滿時不會過度垂頭，加上不用農藥，讓植株抓地力更強健，因此，遇上梅雨季可以零災損。