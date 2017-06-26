暑假到 台中市提供毒品快篩試劑免費索取

衛生局7月起提供索取毒品快篩試劑，可檢測安非他命、搖頭丸、K他命等２、３級毒品。（記者蔡淑媛攝）

2017-06-26 20:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕暑假來臨，衛生局7月起免費提供家長索取毒品快篩試劑，為家中孩子驗尿，快速檢測是否使用安非他命、搖頭丸、K他命等2、3級毒品，希望幫助青年學子早日脫離毒害，並後續追蹤協助，而且個資保密。

新興毒品泛濫、吸毒年齡層下降，且有毒品入侵校園現象，市府統計近３年列管未成年毒品人口約有300、400人，且以K他命最多，但實際碰過程毒品人數恐更多。

今年列管的成年毒品人口則近5000人，其中使用3、4級毒品高達57%在23歲以下，30歲則占87%，顯示吸毒有年輕化趨勢，還有人第一次嚐試毒是在小學四年級，讓衛生單位咋舌。

衛生局長呂宗學今指出，不少家長擔心家中孩染毒，又不敢向學校、警政單求助，怕孩子被貼標籤，這次在六都中繼桃園市第2個免費提供毒品快篩試劑，協助孩子戒除毒品。

為了防止暑假成為染毒契機，衛生局免費提供家長索取毒品快篩試劑，驗尿後可在5到10分鐘檢出是否使用2級毒品安非他命、搖頭丸、大麻、或3級毒品K他命等，以及鎮定劑，每個試劑市價約180至360元，每次可索取一個。

不過如果服用感冒藥、咳嗽糖漿等可能測出偽陽性，因此一旦檢出陽性，需進一步到主要藥癮戒治醫院檢驗，全有八家包括中榮、中國附醫、澄清、童綜合等醫院，衛生局也會在索取後持續追蹤、協助戒治。

呂宗學也提醒家長，孩子如果常注意力不集中、白天精神不好、夜裡睡不著，或衣物書包散發特殊氣味，出現偷竊或借錢行為，並與特定朋友出門行蹤神祕等異樣行徑，就要提高警覺24小時免費諮詢專線0800-770-885（請請你、幫幫我）。

家長索取試劑必須台中市籍並與孩子在同一戶籍，攜帶戶口名簿及身分證件，至台中市毒品危害防制中心、新市政大樓聯合服務中心及梧棲衛生所等3地點領取自行檢測。

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