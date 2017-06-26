女青農種「蝠祿地瓜」 農場蝙蝠「生」意興隆

農舍內有200多隻葉鼻蝠棲息，相當壯觀。（新北市動保處提供）

2017-06-26 21:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕去年榮獲百大青農的8年級生陳琬婷，在新北市金山區五湖里種植農作物，堅持不使用除草劑和化學藥劑，保持農場原生環境，每年清明節前後，中南部的葉鼻蝠會來此棲息，繁衍下一代，成為農場特殊景象，今年她更將把園區收成的地瓜命名為「蝠祿地瓜」，推廣生態理念。

26歲的陳琬婷5年前與父母在金山農場種植綠竹筍及地瓜，採用友善農法，不使用化學藥劑，農場內常見山羌、台灣藍鵲、白鼻心等野生動物及保育類動物，其中，農舍內聚集200多隻葉鼻蝠，相當壯觀。為了不干擾蝙蝠作息，農舍維持粗胚樣貌，未曾裝修，讓蝙蝠在最原始的環境下生活。

台灣蝙蝠學會觀察，農舍內的葉鼻蝠是台灣特有種蝙蝠，鼻部外觀像葉子，身長約10公分，展翅長達60至70公分，是台灣最大型食蟲蝠類。陳琬婷說，每到夕陽西下時，農舍內的200多隻葉鼻蝠會成群飛出覓食，主食為金龜子、蟬、蟑螂、天牛、大型飛蛾等，農場的蟲害也因此特別少。

陳琬婷說，園區主要農作物是地瓜，為避免傷害野生動物，他們用聲音驅趕動物，農舍有蝙蝠棲息，代表福氣象徵，今年打算將園區收成的地瓜命名為「蝠祿地瓜」，推廣生態農場理念。

新北市動保處長陳淵泉建議，農場可架設攝影機，方便遊客觀察蝙蝠及野生動物生態，避免干擾作息；園區也可設立告示牌，介紹野生動物，並培訓導覽解說員，帶領遊客認識自然生態。