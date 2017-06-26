撐竿跳好手捐肝救父 讓癌父重生

紀建豪（左）捐肝給父親。（記者張軒哲攝）

2017-06-26 11:40

〔記者張軒哲／台中報導〕最好的父親節禮物！24歲撐竿跳好手紀建豪上個月底捐出6成肝臟給父親51歲紀德勝，讓抗癌多年的父親保住性命，建豪與弟弟建偉比對成功，兩人爭相捐肝，最後身為長子的建豪挺身而出，父子今日相擁，慶祝手術順利，場面溫馨。

建豪從台中體大畢業後，就近在梧棲區公所擔任替代役男。區公所主秘嚴錦堂今日率員前往探視，建豪說，將自己6成肝臟捐給父親，希望再續父子情緣，報答養育之恩。其實術前也會擔憂手術風險與日後身體狀況，所幸手術順利，看著父親逐漸康復，挨刀的痛楚都值得了。

紀德勝說，自己是B肝帶原，在民國100年健檢時發現肝臟有3公分腫瘤，確診肝癌，醫師在103年建議換肝，但因考量孩子年紀尚輕，轉而至內科電燒治療調養，卻都未見起色，原本從事的裝潢工作也只好暫停，全心在家休養，今年初醫生建議若不進行換肝手術，等到癌細胞轉移就來不及了。

紀建豪說，從小就跟父親的感情非常好，即使家境不寬裕，靠著媽媽在賣場打工維持家計，一家人感情和樂，在5月25日歷經17個小時手術，捐6成肝給父親，離開手術房，看到爸爸也順利完成手術，才鬆了一口氣。

紀德勝說，感謝兒子讓自己重生，這是最好的父親節禮物。

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