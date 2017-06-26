台版歌舞青春！大溪國中畢業MV暴紅

台版歌舞青春！大溪國中畢業MV以舞曲方式呈現。（大溪國中提供）

2017-06-26 08:44

〔記者李容萍／桃園報導〕照過來！來看這支特別的畢業MV！桃園市大溪國中今年的畢業MV，由老師發想、畢業生及在校生擔綱演出，在充滿回憶的校園拍攝，鏡頭裡的學生各個舞力高強，魅力四射，連老師也來插一腳，影片從16日上傳YouTube，一夕暴紅，短短10天觀看人數破2萬3000人次，並獲網友好評和分享，直呼宛如「台版歌舞青春」

大溪國中校長祁樹華表示，學校每年都會舉辦歲末聯歡表演，而表演節目最多的就是歌唱和舞蹈，這次畢業MV的導演蔡之民（數學老師）因此有了想要拍攝不同以往的畢業影片的構想。

祁樹華說，6月下旬正辦理退伍的替代役陳彥良是這支畢業MV不可或缺的靈魂人物，陳彥良就讀大學時曾擔任熱舞社教學組長，在校服替代役期間發現學校有許多熱愛舞蹈的學生，常利用課餘時間陪學生練舞，切磋「舞」功。

陳彥良接手畢業MV的編舞及舞蹈指導，從會考前開始招兵買馬，召集校內舞林高手，利用午休、放學後等課餘時間練習，影片的拍攝並獲家長會長林繼森贊助，在有限經費下，成功呈現鏡頭下各個自信眼神又精彩到位的舞蹈MV，讓403位畢業生帶滿滿青春的國中回憶吿別校園，走進人生另一個階段。

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