謝金河：納稅錢給華航不停加薪 「這樣合理？」

空服員職業工會、台鐵產業工會、北捷駕駛產業工會、台汽客運產業工會、長榮航空企業工會、物流業權益自救會23日聚集交通部外，抗議交通部改革跳票、漠視過勞、打壓抗爭。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-25 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河今（25）日在臉書指出，華航已出現重大虧損，「今年稍不小心，華航虧損超過100億以上，這個錢要國庫及股東買單，用全民納稅血汗錢給華航員工不停加薪，這樣合理？」

謝金河的發文一開頭就問「華航還有明天？」他說，去年華航在桃園產業（總）工會領軍下發動罷工，造成航線停飛，「也逼迫新上手的經營團隊答應讓所有行業都羨慕的七項協議」。

他說，產業（總）工會在罷工滿一週年之際再度到交通部「砸血球」，希望爭取更多員工福利，交通部次長王國材此時挺身而出，批評華航員工要太多，得寸進尺！「這是小英政府就職一年多來，面對抗爭，第一個勇敢站出來說真話的官員，值得肯定。」

謝金河指出，華航經過去年全面加薪，經營績效持續下滑，每股淨值從10.91元掉到9.46元；毛利率從16.43%降到7.82%；營業利益率從6.78%變成-1.03%；去年首季淨利15.09億元，今年首季為虧損37.13億元。對照長榮航空首季本業獲利2.9億元，稅後淨損5.82億元，「華航的營運成績單實在是差強人意。」

他還提到，華航股價表現更是慘烈，「金融海嘯以來，全球股市莫不大漲，華航股價卻從26.15元跌至9.02元。」他擔憂，華航首季虧損是油價在每桶100美元以上的水準，現在油價40多美元，華航都虧損那麼多，「如果油價再漲到百美元以上，華航怎麼辦？」

謝金河最後表示，他不反對華航加薪，「但加薪一定要建立在企業獲利的基礎上，如果華航有賺錢，員工分紅比重可以提高」，但華航已出現重大虧損，「今年稍不小心，華航虧損超過100億以上，這個錢要國庫及股東買單，用全民納稅血汗錢給華航員工不停加薪，這樣合理？」