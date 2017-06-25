大學生辦赤腳籃球賽 為非洲貧童募鞋

大學生發起「赤腳籃球賽」為無鞋可穿的非洲貧童募鞋。（記者蘇孟娟攝）

2017-06-25 17:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕赤腳籃球賽！一群大學生發起「舊鞋救命品格籃球公益賽」，盼募鞋助沒錢買鞋穿的非洲孩童免於沙蚤威脅健康之苦；這場別開生面的籃球賽今日台中登場，參賽者一律赤腳上陣響應活動意義，獲不少人迴響捐鞋共襄盛舉。

活動發起人、雲林科技大學三年級學生楊德恩就讀台中市惠文高中時開始推廣台灣品格籃球，把青少年最愛的籃球運動結合品格推廣，因大學開始放暑假，希望能實踐社會關懷。

楊德恩響應舊鞋救命協會幫助非洲窮困地區的孩童募集二手鞋，助他們遠離沙蚤病的侵害，規劃公益籃球賽募鞋，2週前透過臉書招募大學生志工，短短1週就號召20餘名來自台北、屏東等地的志同道合者，攜手促成這場別開生面的籃球賽。

配合非洲貧童無鞋可穿的處境，球賽一律赤腳上場，公益籃球賽在西屯區至善國中登場，獲包括HBL后綜高中教練戴金鼎、Super教師曾明騰等人共襄盛舉赤腳打球，號召民眾捐鞋傳愛非洲，民眾只要捐二手鞋也能參與。

今日參與者多是平時籃球愛好者，平時穿慣功能良好的藍球鞋，改赤腳上場，不少人大呼是新奇體驗，雖沒有鞋子的輔助，眾人在場上一樣快速搶攻、回防，有人說，因為比賽是在正式的籃球館內進行，地板狀況良好，遠比不上非洲孩童赤腳走路上學或打球甚至工作的辛苦，更能體會鞋子之於非洲孩童的重要。

楊德恩說，希望能帶動更多大學生不要只是關注自己的小確幸，願意善用自己的力量參與社會實踐，未來也會持續推廣社會實踐。

大學生發起「赤腳籃球賽」為無鞋可穿的非洲貧童募鞋。（記者蘇孟娟攝）

大學生發起「赤腳籃球賽」為無鞋可穿的非洲貧童募鞋。（記者蘇孟娟攝）