「看見亞泥、搶救太魯閣」 環團遊行從政院出發

20多個民間團體發起「看見亞泥 搶救太魯閣」大遊行，今天下午3點從行政院集合出發，一起走向凱道街頭。（記者廖振輝攝）

2017-06-25 15:35

〔記者陳炳宏／台北報導〕20多個民間團體發起「看見亞泥 搶救太魯閣」大遊行，

今天下午3點從行政院集合出發，一起走向凱道街頭，並由亞泥礦場受害居民帶領，從行政院走到凱道總統府，讓蔡總統「看見亞泥、搶救太魯閣」的21萬人民心。

發起人鄭文泉表示，今天從新城礦區部落來的居民共98人，包括住在市區的總共150人，目前全村共有1千多人，直接受影響的約2百多人，今天出席最年長的約80幾歲，早上9點多先搭火車到蘇澳，再轉遊覽車過來。

鄭文泉說，國家一再包容財團，讓他們賺錢，但已經影響到我們生命，難道生命不值錢，這是今天最重要的訴求，尤其礦業法這麼快通過，有沒有徵詢部落同意？

環團今天先至亞泥相關企業忠孝SOGO、西門町大遠百貨發送「土地是血 山林是家」貼紙，並以礦場場爆破音宣傳下午3點遊行活動。群眾高喊礦業改革、撤銷亞泥，不允許圖利財團，繼續採礦。

今天遊行的訴求是：

一、撤銷亞泥新城山礦權違法展限，依法踐行相關程序後再行審定

二、修正黑箱礦業法

三、礦權展限需踐行原住民族基本法第21條程序

四、礦權展限需重作礦業用地核定

五、建立並落實當地居民程序參與

六、礦業開發審查資料進度全面上網公開

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