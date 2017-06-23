關廟啟動綠竹筍加工作業 搶進南半球

2017-06-23 16:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕雖然台南關廟的綠竹筍今年收成減少，為拓展多元通路，區農會仍啟動真空包裝的加工作業，滿足內需，也供應外銷，首批將前往澳洲，讓國內知名的地方產業，進軍南半球。

關廟區農會供銷部主任鄭瑞泰表示，受氣候影響，今年綠竹筍減產約5成，以目前的收購作業為例，過去同期單日到貨量至少6000台斤，現在卻只來一半，頂級品更是稀有，供不應求，各地的批發商、餐廳業者等都爭相搶購。

為拓展更多元的銷售通路，農會仍在集貨場展開真空包裝筍的加工作業，分帶殼與去殼等2種，都是熟的，打開後可立刻鮮食，相當方便，吃起來口感像嫩梨，很受歡迎。

鄭瑞泰指出，綠竹筍到貨後會先篩選、清洗，再蒸汽殺菁，接著切頭、裝袋、抽真空，製作流程嚴謹，完整保留了鮮、甜的美味。

完成真空包裝的綠竹筍還必須高溫殺菌，再進行冷藏貯存，運銷各地，目前區農會增派人手全面趕製，忙碌不已。

鄭瑞泰說，真空包裝筍的外銷訂單湧至，因製作量有限，只能先給老主顧，澳洲方面的貿易商已配合了8年，優先供應，近期內出貨。

根據區農會的統計，當地的綠竹筍栽種面積約350公頃，與鳳梨、關廟麵齊名，為產業三寶之一，每株可採收2次，分別是筍母筍、返頭筍，至10月中結束。