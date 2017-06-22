數位化衝擊製錶業 錶廠總裁：這樣做就不會消失...

2017-06-22 18:52

〔記者方惠宗／台北報導〕市場與經濟的數位全球化，企業與個人如何因應快速變動的時代？「世界是平的」作者、三屆普立茲新聞獎得主湯馬斯．佛里曼（Thomas L. Friedman）訪台，今（22）日於新北市政府多功能集會堂剖析現代世界發展趨勢，並與德國製錶商朗格（A. Lange & Söhne）全球總裁威廉．施密特（Wilhelm Schmid）等多位跨國企業管理層進行交流座談。佛里曼更帶來新作「謝謝你遲到了」，探討此刻「3M」：Market（市場；數位全球化）、Mother Nature（大自然；氣候變遷）、Moore’s Law（摩爾定律；電晶體的效能持續倍增）等三股力量如何交互作用、改變世界面貌。

在科技快速成長之下，佛里曼表示，除了終身學習，沒有更好的應變方式：真正區別未來競爭力的，「不再是你擁有多少知識，而是你有多大的內在激勵，驅動自己終身學習」。

然而，傳承悠久文化的頂級錶業如何因應快速變動的時代？施密特先生以朗格躋身世界製錶頂尖之列的經驗分享，旺盛的求知力與學習的意願是現代企業與時俱進的核心；品質與創新的追求卓越才能躋身頂尖之列。

佛里曼同時對大自然的變化提出警告，而施密特亦分享朗格錶廠對永續環境的盡心。錶廠除了擁有綠意盎然、外觀簡潔明亮，並與歷史建物相融等特色，廠房更設置地熱發電設施，成為一座綠建築。

施密特說，無論工藝或腕錶，朗格講究世代傳承，環境更是為後代所留的重要傳承。