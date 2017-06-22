獲科技部補助研究計畫 弘光科大連3年奪冠

弘光科大學生劉亞忻（左）計畫研究咖啡渣減輕重金屬污染，林泓儒（右）則研究3C廢棄物重金屬，皆獲科技部補助。（記者歐素美攝）

2017-06-22 12:34

〔記者歐素美／台中報導〕科技部補助106年大專學生研究計畫，弘光科技大學今年有37件獲補助，領先全國公私立科大，連續3年奪冠！校方表示，研究計畫包含3C廢棄物、重金屬污染，學生希望透過研究，喚醒國人在使用科技產品時，莫忘愛護土地，還有學生研究長照議題，領域涵蓋醫學健康、生活資訊，每件研究都和人們生活緊密結合。

弘光科大研發長張聰民表示，該校今年獲科技部大學生研究補助計畫又再度奪冠，補助件數高居全國科技大學之最，而且連續3年第1名，充分展現學生研究的企圖心，研究期間從7月到明年2月，每位學生每個月可領6000元助學金，8個月可領取4萬8000元，讓學生可以專心做研究。

其中，環境與安全衛生工程系獲補助件數多達10件，研究計畫內容多元，大二學生林泓儒以「3C廢棄物重金屬分析」為主題，探討廢棄3C沒處理對環境的污染。他說，科技日新月異，發展更換的速度很快，尤其是手機，不僅廠商不斷推新手機，民眾也不斷更換新手機，廢手機零件中含有鉛、汞、鎘等有毒物質，處理不當恐會污染土地和水源，再加上故障的電腦主機板、鍵盤、螢幕，每年的廢物量驚人，希望藉由研究降低廢棄3C污染對人體的傷害及落實資源回收，「建造廢棄物再回收的資料庫，提供廠商參考」。

環安系2年級劉亞忻則研究「利用廢棄咖啡渣回收製作生質炭，應用在重金屬污染土壤整治」。她說，土壤的重金屬污染很嚴重，很多稻田污染後都無法耕作，為了減輕土地污染程度，便想到運用咖啡渣，希望降低重金屬的污染；資工系3年級楊錄提出「無線分散式空汙監測系統」，希望研究以物聯網概念監控空氣污染，隨時掌控空氣品質，讓更多人知道空氣中到底含了多少懸浮粒子。