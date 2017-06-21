基隆主普壇前架便道 中元祭前美化「遮羞」

2017-06-21 12:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆中元祭前道路，6月初暴雨崩塌，便道已經搶通，方便民眾通行，但主普壇是中元祭重要祭典場所，觀光人潮出入眾多，便道簡陋形象不佳，輪值主普何藍韓宗親會與市府相關單位勘查，將在8月初中元祭前美化「遮羞」。

基隆中正公園主普壇前道路，在6月2日暴雨時崩塌，道路側邊滑落了50公尺長，路面隆起斷裂，市府工務處已在道路外側做了H型鋼樁，穩定邊坡，並做了4公尺寬的便道，方便附近住戶進出。

工務處養護工程科人員指出，目前道路復建工程已完成設計，將會同大地、土木等專業技師，審查確定後就進場施工，預計工期4個月。

不過農曆7月中元祭是基隆重要民俗慶典，主普壇則是重要祭典場所，開放放彩、普度等都在這裡舉行，何藍韓宗親會認為，便道太過簡陋，影響基隆形象。

何藍韓宗親會名譽理事長市議員韓良圻、理事長何文宗今天與市府工務處、文化局等相關單位前往勘查，韓良圻與何文宗等人說，中元祭1個月期間，國內外觀光客都會來主普壇參觀，便道2側很不美觀，要求市府適度美化、行銷基隆。

市府工務處與文化局研議，以平面造型、燈飾等方式，在農曆7月前完成便道2側美化。

此外，崩塌面下方的籃球場與網球場，是基隆市民重要運動休閒場所，也是每年7月舉辦公園杯籃球賽的主賽場，這項賽事已經辦了36屆，由於崩塌面主要在網球場上方，韓良圻與基隆市社會籃球協會希望在不影響安全情況下，儘速開放籃球場讓民眾運動、比賽，市府工務處對此表示，還要再研議。