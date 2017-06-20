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共享單車納入轉乘優惠5元？ 北市交通局：同意研議

2017-06-20  18:51

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市交通局日前宣布推出YouBike與公車、捷運雙向轉乘優惠方案，由於涉及系統修改，優惠方案上線期程未定。然而，今日議會召開交通委員會，北市議員陳重文表示，為提升民眾使用綠色運具的比例，建議交通局可將民間業者經營的共享單車，納入轉乘優惠方案。交通局長張哲揚允諾，會再研議是否可納入共享車輛自治條例，並要求業者須提供轉乘優惠。

交通局今年4月時宣佈，研擬YouBike與公車、捷運雙向轉乘優惠方案，民眾騎YouBike後1小時內轉乘捷運或公車，可享優惠5元；或是1小時內搭乘捷運或公車，再騎乘YouBike可享有前30分鐘免費（意指優惠5元）。由於系統更新牽涉北捷、公車業者、悠遊卡公司等業者，交通局當時表示，具體上線時程未定。今日議會召開交委會，現場議員再度詢問優惠方案推行進度，張哲揚表示，目前尚在規劃中。

鑑於近期共享單車oBike進駐北市等各縣市，陳重文認為，除了YouBike，民間經營的共享單車也應納入優惠方案，鼓勵民眾使用大眾運輸工具。議員李慶鋒也贊同納入條例，但他指出，要視與業者的契約關係、營運模式，個別考量不同的優惠方案。議員簡舒培則提醒，共享單車是否要納入給予優惠方案，需審慎考量，「畢竟是由北市府編列預算，補貼民間業者。」

交通局目前正在研擬共享車輛自治條例，規範共享單車業者需繳交車輛投放保證金，以及停放空間等相關規範。張哲揚表示，內部會再評估，共享單車也可與YouBike一樣，可享有公車、捷運雙向轉乘的優惠，並將此優惠納入共享車輛自治條例中，規範共享單車業者。

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  • 交通局長張哲揚表示，內部會再評估，共享單車也可與YouBike一樣，可享有公車、捷運雙向轉乘的優惠，並將此優惠納入共享車輛自治條例中，規範共享單車業者。（記者陳紜甄攝）

    交通局長張哲揚表示，內部會再評估，共享單車也可與YouBike一樣，可享有公車、捷運雙向轉乘的優惠，並將此優惠納入共享車輛自治條例中，規範共享單車業者。（記者陳紜甄攝）

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