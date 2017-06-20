醫病》熟男臉頰現腫塊 不痛不癢竟是皮膚淋巴癌

2017-06-20 12:50

〔記者張議晨／台北報導〕皮膚出現不明腫塊，千萬別輕忽。一名53歲熟男，多年前右臉頰出現皮膚腫塊，誤以為是小肉瘤且不痛不癢便未注意，直到腫塊隨年紀漸漸變大，下方又出現另一個0.3公分腫塊，趕緊就醫，經切片檢查確診為皮膚淋巴癌。醫師提醒，皮膚淋巴癌常見中老年人及免疫力不佳者，症狀與濕疹、斑塊相似而被忽略，若民眾發現皮膚異常應及早就醫診斷。

收治病例的書田診所整形美容科主任黃季怡表示，皮膚淋巴癌是指癌化的淋巴細胞出現在皮膚，除臉頰外，也有可能出現在全身其他部位。症狀表現則像「變色龍」，有可能出現斑疹、斑塊、腫塊丘疹等狀態，因不會出現明顯疼痛感，常有民眾因此忽略病灶。

這名患者因皮膚腫塊已長成約1.2公分大小，加上腫瘤下方出現相似腫塊，才趕緊就醫接受檢查。經切片診斷後，確診為皮膚淋巴癌，最後以手術切除並定期回診追蹤。

黃季怡說，皮膚淋巴癌與免疫系統出現問題有關，台灣盛行率低於1％，常好發於50歲以上年長者；另外，過度勞累或是服用免疫抑制藥物者、病毒感染者，也是危險族群。若皮膚出現0.6公分以上腫瘤，且不痛不癢、顏色不均勻甚至無法消腫就須注意。

黃季怡指出，皮膚是看得到的器官，若有不明腫塊，可先用ABCDE自我檢測。「A」是指不對稱性，「B」指邊緣不規則，「C」是顏色不均勻，「D」則是腫塊直徑超過0.6公分，「E」指腫瘤數周內快速隆起，如果符合其中一項，應儘速就醫。若確診為皮膚淋巴癌，治療以手術切除、紫外線照光、藥物及化療為主。

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