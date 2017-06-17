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醫訊》莫信偏方不「肝」苦 本土劇一哥分享經驗

2017-06-17  16:56

〔記者謝介裕／南投報導〕「救救肝苦人」偏鄉癌症篩檢活動，今日在南投縣名間及中寮衛生所同步登場，吸引近千民眾參與篩檢，知名藝人王燦也到場分享保肝經驗，疾呼民眾千萬不可誤信來路不明的偏方，並養成定期健檢的好習慣，才是正確保肝之道。

根據衛生福利部資料，惡性腫瘤係南投縣10大死因之首，其中肝癌位居癌症死因第2名，104年因肝炎及肝癌病逝人數高達370多人，除了因肝臟本身幾乎沒有神經，患者發現罹患肝癌時，通常都已是末期的原因以外，誤信偏方導致病情惡化致死的案例，也不在少數，縣府遂與財團法人肝病防治學術基金會共同辦理這項活動。

儘管天雨不斷，但並未影響民眾參與的熱情，篩檢項目包括肝炎、肝癌、口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌及x光檢查，曾參與民視「娘家」、「夜市人生」、「嫁妝」等戲劇演出，堪稱是本土劇一哥的藝人王燦，也曾因日夜拍戲忙碌，致肝功能出現異常，當時親友介紹的偏方一大堆，但他選擇專業醫師就醫，目前也已恢復健康。

南投縣副縣長陳正昇、衛生局長黃昭郎說，此次篩檢結果如屬B、C肝炎患者，衛生局與肝病防治學術基金會將安排後續免費到點服務，包括腹部超音波檢查及病毒量檢測，讓民眾免除到醫院複檢奔波之苦，縣府打破過去被動式為主動的作法，實讓人足甘心﹗

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  • 「救救肝苦人」偏鄉癌症篩檢活動，今在南投縣名間與中寮同步辦理，不受雨勢影響，民眾參與踴躍。（記者謝介裕攝）

    「救救肝苦人」偏鄉癌症篩檢活動，今在南投縣名間與中寮同步辦理，不受雨勢影響，民眾參與踴躍。（記者謝介裕攝）

  • 「救救肝苦人」偏鄉癌症篩檢活動，今在南投縣名間與中寮同步辦理，副縣長陳正昇（右3）、本土劇演員王燦（左2）等人，呼籲鄉親作夥顧健康。（記者謝介裕攝）

    「救救肝苦人」偏鄉癌症篩檢活動，今在南投縣名間與中寮同步辦理，副縣長陳正昇（右3）、本土劇演員王燦（左2）等人，呼籲鄉親作夥顧健康。（記者謝介裕攝）

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