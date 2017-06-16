以為宿便不理 女護師子宮長出12公分大肌瘤

病患把大如火龍果的子宮肌瘤誤當宿便，經光田醫院婦產部部長蔡宏志手術後康復。（記者張軒哲攝）

2017-06-16 15:22

〔記者張軒哲／台中報導〕30歲黃姓女護理師因近2個月來經期異常出血求診，檢查出子宮後方長了一顆約12公分、如火龍果般大的肌瘤，觸診小腹就能摸到硬塊，黃女卻以為是宿便，導致她嚴重貧血，檢測換算如同全身約僅剩下1/3的血液，隨時都有可能昏倒，幸經手術切除肌瘤後已康復出院，生育能力不受影響。子宮肌瘤是女性骨盆腔中最常見的腫瘤，就連專業護理人員都可能忽略，婦女不可不慎。

黃女這一年來常常頭暈，膚色蒼白，光田醫院婦產部部長蔡宏志表示，黃女貧血耐受度較一般人高，還被朋友稱為「白雪公主」，可能因此疏忽子宮肌瘤的風險。

蔡宏志指出，成年女子的子宮約一粒雞蛋大小，透過超音波檢查判斷黃女的肌瘤長在子宮後方，如同一顆雞蛋背著一粒大火龍果，導致子宮內壁面積變大，連帶致經血量大，導致嚴重貧血。然而肌瘤不會瞬間長大，追溯病人有感於1年前就有頭暈的症狀，推測肌瘤在當時應已存在，患者很可能一直處在貧血狀態，卻一直把腹部摸到的硬塊當成宿便輕忽。

蔡宏志提醒，女性經期異常出血、痛經、急性腹痛或解便、排尿不順都可能是子宮肌瘤症狀，建議就醫檢查，否則嚴重時可能須摘除整個子宮，對未婚女性影響甚大。