醫病》子宮肌瘤長到25公分 「海扶刀」消融治療

2017-06-04 23:55

〔記者方志賢／高雄報導〕一名38歲婦女罹子宮肌瘤症，長年飽受大量經血困擾，並引發嚴重缺鐵性貧血，但因宗教信仰，堅持不輸血，排斥開刀，子宮肌瘤長到25公分大，甚至壓迫到腎臟及輸尿管，導致腎、輸尿管水腫，持續惡化恐要洗腎，日前接受免動刀的「海扶治療」，以高強度聚焦超音波消融肌瘤，貧血及腎水腫等問題才獲改善。

收治這名病患的高醫副院長、新任台灣婦科海扶治療醫學會理事長鄭丞傑表示，這名患者12年前曾開刀切除18公分的子宮肌瘤，後來子宮肌瘤復發，期間她與丈夫加入某宗教團體，信奉的宗教堅持不輸血，因排斥開刀，子宮肌瘤愈變愈大，仍拒絕接受手術治療。

患者日前到高醫婦產科就診，長期大量經血，引發嚴重缺鐵性貧血，血紅素含量僅5g/dl，須靠服用補血藥，經核磁共振檢查發現她的子宮肌瘤已大到25公分，甚至壓迫到輸尿管及腎臟，造成輸尿管及腎臟水腫，持續惡化恐要洗腎。

鄭丞傑說，患者自知子宮肌瘤復發，但開刀治療肌瘤，一定會出血，因此透過禱告尋求解決辦法，終於發現「海扶刀」免動刀可治療子宮肌瘤，趕緊就醫。

鄭丞傑指出，患者經抽血及核磁共振，均確認肌瘤是良性的，接受「海扶刀」治療，一個月後子宮肌瘤就縮小，一般患者約3個月肌瘤體積縮小約40％，半年縮小50、60%。

鄭丞傑強調，海扶刀免動刀、不流血，其治療原理和聚焦太陽光相似， 從體外將超音波聚焦在子宮肌瘤處，消融壞死肌瘤組織，治療效率達95％，但健保不給付，和達文西機械手臂手術收費差不多。

高雄長庚婦產科主治醫師龔福財也表示，子宮肌瘤對婦女朋友是很普遍的疾病，若沒有症狀持續追蹤檢查即可，若有大量經血、經痛、貧血、不易受孕，或有癌變疑慮時，就應尋求積極治療，其治療方式包括藥物控制、手術拿掉肌瘤、或子宮切除、或海扶刀等方式。子宮肌瘤與女性荷爾蒙分泌有關，女性若停經荷爾蒙分泌減少，子宮肌瘤就會自動慢慢萎縮。