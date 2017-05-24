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醫病》懷孕合併子宮肌瘤 醫師：可順產

2017-05-24  12:43

〔記者許展溢／苗栗報導〕一名41歲邱姓婦女多年前發現有子宮肌瘤，受孕困難，陸續在婦產科門診追蹤檢查，去年終於懷孕，卻憂心無法順產。苗栗縣頭份市為恭醫院婦產科主任沈國壽說，罹患子宮肌瘤雖會有流產、胎位不正等狀況，但也無需太擔心，只要經適當醫療處置，通常都能順產。

沈國壽表示，子宮肌瘤是在婦女育齡時期最常見的良性腫瘤，懷孕期間合併子宮肌瘤的發生率，大約為百分之0.3至2.6。

為恭醫院指出，邱女懷孕前就知道有子宮肌瘤，懷孕後發現子宮右上方有12公分肌瘤。由於懷孕時合併有子宮肌瘤，對孕婦影響不小，不僅有肌瘤扭轉或腹痛，也增加胎位不正機率，影響陰道生產外，還會有早產甚至流產情況發生。

沈國壽說，當肌瘤位於胎盤後方，尤其直接和胎盤接觸，會造成胎盤缺血及蛻膜壞死，進而誘發胎盤剝離，造成胎兒窘迫，甚至死亡。

沈國壽表示，邱女因胎位不正須剖腹生產，劃開肚子卻發現，因巨大子宮肌瘤加上腹中的寶寶，必須將子宮翻轉90度，但右側卵巢、輸卵管及右側韌帶全部擠壓移到腹腔正中間，導致開腹後即見粗大血管。

為產婦及胎兒安全，沈國壽指出，當時馬上更改手術方式，避開因子宮肌瘤所造成不正常結構，才順利產下寶寶。強調大部份子宮肌瘤不會對懷孕造成太大影響，只要在適當醫療處置下，都能平安順利生產。

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  • 沈國壽表示，懷孕期間合併子宮肌瘤的發生率，大約為百分之0.3至2.6。（記者許展溢攝）

    沈國壽表示，懷孕期間合併子宮肌瘤的發生率，大約為百分之0.3至2.6。（記者許展溢攝）

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