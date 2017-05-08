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醫病》子宮肌瘤不孕 超音波手術消融成功懷孕當媽

2017-05-08  22:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕小心子宮肌瘤可能造成流產或不孕！34歲的林小姐子宮肌瘤但無明顯症狀，直到婚後一度流產又久久不孕，才發現肌瘤已經長到像小西瓜大有12公分，去年2月經無創海扶刀手術消融縮小肌瘤，現在懷孕37週即將臨盆，開心迎接第一個母親節。

中山附醫婦產部主任應宗和、醫師沈煌彬指出，不孕婦女有27%有子宮肌瘤，子宮肌瘤造成不孕原因包括，會壓迫子宮，妨礙胚胎著床、讓子宮收縮，排出胚胎排，或是造成子宮變大、分泌物變多，使卵子受精困難，還有肌瘤也會佔據血流營養供應，影響懷孕。

林小姐5年前因經期遲到1週就醫，發現有5公分大的子宮肌瘤，但覺得症狀不明顯不理會，直到4年前結婚，曾懷孕2個月流產，卻不再懷孕而心急，再度就醫時肌瘤已經長大到12公分，造成不孕。

應宗和指林小姐害怕開刀切除恐傷及子宮，去年接受海扶刀手術，由體外將超音波聚焦子宮肌瘤，產生高溫消融肌瘤，使組織壞死被人體逐漸吸收，林小姐的肌瘤在6個多月後縮小成7公分，也成功自然受孕，本月即將生產。她今天開心分享經驗，強調想當媽媽就要積極治療，也不要輕忽任何可能不孕原因。

婦產科醫師吳珮如說，國內婦女約1/3有子宮肌瘤，如果無症狀，只要追蹤即可，如果出現症狀下腹悶脹感、性交痛、頻尿、解尿困難、便祕、經血過多（嚴重可能造成貧血）或不孕，就要治療，或是生長速度快、大於8公分，內科治療無效也建議手術。

應宗和指出，有子宮肌瘤的婦女在排除其他婦科疾病等問題，利用海扶刀消融子宮肌瘤是治療不孕的一項選擇，該手術無傷口、不留疤，減少手術出血量大及摘除子宮的風險，不要過自費。

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  • 林小姐利用海扶刀消融大型子宮肌瘤後成功受孕，現在懷孕37週將生產，準備要當媽媽了，治療醫師拿康乃馨為她開心祝福。（記者蔡淑媛攝）

    林小姐利用海扶刀消融大型子宮肌瘤後成功受孕，現在懷孕37週將生產，準備要當媽媽了，治療醫師拿康乃馨為她開心祝福。（記者蔡淑媛攝）

  • 林小姐利用海扶刀消融大型子宮肌瘤後成功受孕，現在懷孕37週將生產，準備要當媽媽了，治療醫師應宗和等人為她開心祝福。（記者蔡淑媛攝）

    林小姐利用海扶刀消融大型子宮肌瘤後成功受孕，現在懷孕37週將生產，準備要當媽媽了，治療醫師應宗和等人為她開心祝福。（記者蔡淑媛攝）

  • 醫師應宗利用海扶刀消融林小姐的大型子宮肌瘤，現在她懷孕37週將生產當媽媽。（記者蔡淑媛攝）

    醫師應宗利用海扶刀消融林小姐的大型子宮肌瘤，現在她懷孕37週將生產當媽媽。（記者蔡淑媛攝）

  • 林小姐子宮肌瘤有12公分大，經海扶刀消融後6個月縮小成7公分，也順利懷孕。 （記者蔡淑媛攝）

    林小姐子宮肌瘤有12公分大，經海扶刀消融後6個月縮小成7公分，也順利懷孕。 （記者蔡淑媛攝）

  • 沈煌彬指子宮肌瘤可能會壓迫子宮、侵占子宮血流營養、使子宮收縮等造成不孕，（記者蔡淑媛攝）

    沈煌彬指子宮肌瘤可能會壓迫子宮、侵占子宮血流營養、使子宮收縮等造成不孕，（記者蔡淑媛攝）

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