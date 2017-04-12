新知》戴著就能檢測睡眠... 全國首見貼片式超音波
2017-04-12 11:57
［記者林筑涵／台北報導］全球個人穿戴式裝置興起，工研院突破技術限制，首度研發出「超音波貼片裝置」，將超音波探頭微小化，並整合心率、血壓等20種生理參數，提供醫護人員精準參考數據，未來睡眠門診患者不再需要在醫院睡上一晚，在家就能記錄！
工研院表示，「貼片式超音波心血管輸出計」由生醫所專案組長吳國瑞團隊所研發，是國內第一個可作為監護裝置的非侵入性心血管功能參數量測技術。可量測最大血流速度、心臟輸出功率、血管阻抗、心臟血液輸出量等20種參數。同時結合穿戴式超音波感測器與Android App兩個部分，在量測完成後，參數可藉由藍芽即時傳輸至手機平台，再結合貼片式超音波探頭與無線傳輸行動裝置APP軟體後，提供醫師評估人體血循環與心血管狀況。
吳國瑞強調，這項研發中感測器僅如一張名片大小，比市面上大約A5紙張的控制器輕薄許多；而超音波探頭直徑約2.3公分、厚度約0.5公分，就像一元硬幣一樣，才能像隨身攜帶家庭醫師般「走到哪、照顧到哪」。吳國瑞舉例，以往睡眠障礙民眾都需要赴醫院睡眠門診睡上一晚，才能提供醫生完整數據以利確診。然而，未來只要戴上貼片式超音波，在家就能記錄睡眠數據，也可避免醫療人員干擾病患睡眠與休息，簡化心血管疾病監護流程，成本也較現在醫院設備省下數十倍。
依據工研院估計，目前帶動關鍵組件約新台幣2億元產值與500多萬元的產業效益，也已有300萬元技術授權；更與太醫生技、台灣可樂娜、英特盛展開合作推廣，預計今年取得醫規產品上市許可證後即可販售，未來將創造國內產業投資超過2000萬，超音波產業進入年產值超過23億美元的國際市場。
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