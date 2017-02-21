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9週大的胎兒好安靜？ 醫生PO畫面讓媽媽們都笑了

婦產科醫師蘇怡寧今在臉書PO出一段長約19秒的超音波畫面，畫面中可看到一名9週大的小胎兒已經會開始「手舞足蹈」的活動著。（圖擷自蘇怡寧臉書）

2017-02-21  21:36

〔即時新聞／綜合報導〕對許多新手媽媽來說，初次懷孕總有很多新鮮體驗，不管是孕吐，還是感受到首次的胎動，雖然多數的新手媽媽都是要到18到20週才會有感覺，但其實胎兒很早就開始動了，只是媽媽不會那麼快就能感覺得到。

婦產科醫師蘇怡寧今在臉書PO出一段長約19秒的超音波畫面，畫面中可看到一名9週大的小胎兒已經會開始「手舞足蹈」的活動著，據蘇怡寧指出，雖然這時候媽媽還無法直接感覺到小胎兒的動靜，但「沒感覺並不代表他不存在」。

這段畫面PO出不久後就引發許多網友熱議，不少人都大讚好可愛、已融化，也有不少媽媽表示，「好懷念當時還在肚裡翻滾的小孩」、「懷孕的過程，每次都好期待產檢照超音波」等，還有醫師在分享時逗趣的表示「運動，從小開始。」

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