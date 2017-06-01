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醫病》子宮肌瘤作祟4年 37歲女月經變日經

2017-06-01  17:21

〔記者林彥彤／台北報導〕子宮肌瘤是婦科門診中最常見的一種良性腫瘤，平均每4位就有一位婦女罹患；醫師提醒，平時要避免熬夜，一但確診需定期追蹤，必要時要接受治療。

37歲蕭護理師常熬夜值班，不料4年前確診子宮肌瘤，由於初期肌瘤不大，直到今年出現頻尿、腹部嚴重悶脹以及月經週期變成每天出血，並合併血量多到工作頭暈，她才進一步到醫院檢查，發現肌瘤已長大到16公分，且血紅素指數降到6（正常血紅素指數12以上），醫師評斷重度貧血，建議先服藥控制再手術，現術後恢復狀況良好。

收治該名患者的北榮婦女醫學部醫師洪煥程指出，子宮肌瘤是最常見的良性腫瘤，好發於生育年齡30至45歲的女性，約有75%患者因無症狀而不需治療，但有25%患者依據肌瘤位置的不同而出現月經血量過多、頻尿、經痛等症狀，若不治療嚴重會導致貧血、尿失禁等影響日常工作與生活。

洪煥程說，一旦發現子宮肌瘤後就要定期每半年到一年做超音波檢查追蹤，若症狀嚴重就必須提早接受介入治療。目前治療方式有手術與藥物，而針對如蕭護理師一樣肌瘤大又嚴重貧血的患者，現有新型口服藥物可先舒緩貧血狀況，當順利提升血紅素指數6到11後就再手術進行摘除，大為降低術中出血風險。

亞洲大學附屬醫院婦產部主任洪滿榮提醒，肌瘤如子宮內的種子，種子是否會結果除了與體質有關外，飲食和後天環境也很重要，建議平時要避免不正常熬夜、減少攝取含荷爾蒙的食品（如山藥、蜂王乳等）、並避免吃生冷或辛辣等食物

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  • 37歲蕭護理師分享，子宮肌瘤導致重度貧血；圖為情境照。（記者林彥彤攝）

    37歲蕭護理師分享，子宮肌瘤導致重度貧血；圖為情境照。（記者林彥彤攝）

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