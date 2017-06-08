少女每天頻尿10多次 竟是20公分大肌瘤作祟

2017-06-08 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕子宮肌瘤是國內常見的婦科疾病，大部分的病例多只是良性腫瘤，但若是巨大的肌瘤，則可能因壓迫症狀造成健康困擾，甚至因為延宕處理導致嚴重貧血或膀胱尿液滯留的問題。國內就有長出20公分巨大子宮肌瘤的病患，肌瘤因為體積過大壓迫膀胱，導致1天頻尿高達10多次的困擾。

馬偕醫院婦產科醫師劉蕙瑄表示，子宮肌瘤較常見於35歲以上的婦人，一般肌瘤大小常介於4至5公分，並不會影響身體健康，大於7公分的肌瘤較有可能壓迫臟器，最常見就是壓迫膀胱導致頻尿或肌瘤位於子宮內膜部位，容易造成經血過多或嚴重貧血，若是肌瘤成長過快出現組織壞死情況，則有惡性病變的風險，以上狀況都建議進行手術切除。

子宮肌瘤手術一般有3種方式，傳統剖腹適合用在肌瘤數量多或靠近輸尿管等重要器官，再者是傳統腹腔鏡手術，較適用於單一且明顯的肌瘤，傷口小且復原快速。但若碰上體積龐大的子宮肌瘤，就可考慮使用達文西機械手臂，優點是傷口縫合速度較快，可減少手術出血量且傷口疼痛度較小，復原速度也快。

近來就有一名年約16歲的病患求診，病患平常有嚴重頻尿與經血過多問題，每小時都要上廁所，檢查後才發現長了一顆20公分的巨大子宮肌瘤，位置甚至接近到肚臍附近，由於肌瘤體積大，傳統的腹腔鏡手術有困難，最後選擇使用達文西機械手臂開刀，過程順利，傷口縫合迅速且出血量少，達到預期的治療成效。

劉蕙瑄醫師呼籲，子宮肌瘤是很常見的婦女疾病，它的生成多半與女性身上的的賀爾蒙、生長激素相有關，平日的飲食其實沒有太大影響，患者不必過度擔憂，但是若婦女朋友發現有經血異常或頻尿等異狀，建議可以到婦產科門診檢查，以求得正確的診斷以及最適當的治療方式。