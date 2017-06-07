疫病》流感疫情單週新高 醫師：老年族群小心併發肺炎

2017-06-07 17:55

〔記者王俊忠／台南報導〕去年10月起衛福部擴大流感疫苗接種對象到全民施打，短短幾個月內，600萬劑公費流感疫苗就用罄。隨著疫苗接種率提高，群體保護力發揮效益，結果顯示去年底到今年初流感疫情明顯減少，今年423例流感重症中，有59例死亡；較前一年的2018例重症、425例死亡數據，重症和死亡案例都呈大幅下降。

但台南市立安南醫院指出，今年流感疫情從5月底起開始拉警報，疑似因為天氣變化大，病毒發生變異，增加感染機會，流感疫情反而增溫。據疾管署統計，上週（5月21日至5月27日）全國類流感門、急診就診人次破7萬人，創下本季疫情單週新高。

安南醫院家庭醫學科醫師蔡忠紘表示，目前社區流行的流感病毒，以A型流感（H3N2）為主。流感與一般感冒不同，除引起高燒、全身痠痛外，更容易產生許多併發症，「肺炎」是其中之一。

蔡忠紘說明，流感病毒會破壞呼吸道上皮、降低黏膜免疫力，也讓肺炎鏈球菌等致病菌更容易入侵人體，造成感染。肺炎是國人第4大死因，更是老年人第3大死因，有「老人隱形殺手」之稱。老人因免疫力差，一旦感染肺炎，常是壓垮駱駝的最後一根稻草，不可不慎！

然而，相較於流感疫苗的高接種率，國內肺炎鏈球菌疫苗接種率僅38％。蔡忠紘提到，根據2016年一項跨香港、南韓與台灣3地對肺炎和疫苗的認知調查顯示，63％香港民眾和68％南韓民眾知道肺炎是可預防的疾病，但台灣僅有46％，比例明顯偏低，反映台灣民眾普遍缺乏預防醫學的觀念。

蔡忠紘提醒，老年族群除了預防流感，同時更應小心肺炎。據台灣家庭醫學會公告的成人預防接種時程表，無論是肺炎鏈球菌多醣體疫苗，或是終身只需打一劑的肺炎鏈球菌結合型疫苗，都可增加老年族群的抵抗力。

目前雖非衛福部公費疫苗提供時間，包含老人、慢性病患等流感與肺炎高危險族群，若未曾施打肺炎疫苗者，或是曾施打公費肺炎疫苗逾5年者，近期仍應儘快就醫打自費肺炎疫苗，以增加抵抗力。