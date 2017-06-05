25cm大子宮肌瘤 超音波消融免動刀

記者方志賢／高雄報導
一名38歲婦女罹子宮肌瘤症，長年飽受大量經血困擾，並引發嚴重缺鐵性貧血，卻因宗教信仰，堅持不輸血，導致肌瘤被「養」到25公分大，甚至壓迫到腎臟及輸尿管，導致腎、輸尿管水腫，持續惡化到恐要洗腎；所幸最後接受免動刀的「海扶治療」，以高強度聚焦超音波消融肌瘤，貧血及腎水腫等問題才獲改善。
收治病患的高醫副院長、台灣婦科海扶治療醫學會理事長鄭丞傑表示，這名患者12年前曾開刀切除18公分子宮肌瘤，後來子宮肌瘤復發，期間她與丈夫加入某宗教團體，堅持不輸血，因而排斥開刀，子宮肌瘤愈變愈大，仍拒絕接受手術治療。
患者最近到高醫婦產科就診，長期大量經血，更引發嚴重缺鐵性貧血，血紅素含量僅5g/dl，須靠服用補血藥，經核磁共振檢查發現子宮肌瘤已25公分大，甚至壓迫到輸尿管及腎臟，造成輸尿管及腎臟水腫，持續惡化恐要洗腎。
鄭丞傑說，患者自知子宮肌瘤復發，但開刀治療肌瘤，一定會出血，一度希望透過禱告尋求解決辦法，最後終於發現「海扶刀」免動刀可治療子宮肌瘤，趕緊就醫。
鄭丞傑指出，患者接受「海扶刀」治療，一個月後肌瘤就縮小，一般患者約3個月肌瘤體積縮小約40%，半年縮小50%、60%，肌瘤會慢慢縮小，不會瞬間不見。醫師強調，海扶刀免動刀、不流血，其治療原理和聚焦太陽光相似，從體外將超音波聚焦在子宮肌瘤處，消融壞死肌瘤組織，治療效率達95%，但健保不給付，和達文西機械手臂手術收費差不多。
高雄長庚婦產科主治醫師龔福財指出，子宮肌瘤對婦女是很普遍的疾病，若沒有症狀持續追蹤檢查即可，若有大量經血、經痛、貧血、不易受孕，或有癌變疑慮時，就應尋求積極治療，治療方式包括藥物控制、手術拿掉肌瘤或子宮切除、海扶刀等方式。子宮肌瘤與女性荷爾蒙分泌有關，女性若停經荷爾蒙分泌減少，肌瘤也可能自動萎縮。