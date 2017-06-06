醫病》心臟衰竭找上青壯男 患者有年輕化趨勢

2017-06-06 17:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕36歲無心臟病史的謝先生，去年2月短程跑步返家後，身體感到不適，送醫時當場心肌梗塞休克，救治後幸運撿回一命，但追蹤半年，卻發現心臟衰竭情況比之前更嚴重，經過亞東醫院「心衰竭中心」團隊照護，患者配合運用及藥物治療，目前恢復良好，爬樓梯、路跑都不成問題。

擔任工程師的謝先生回想，去年除夕夜天氣寒冷，他跑步到離家800公尺外的地方移動車子，返家後休息一陣子，仍有呼吸不順、喘不過氣來的症狀，前往醫院急診，坐在椅子等候時，人突然失去意識，醒來後已過了5天。

亞東醫院「心衰竭中心」主任曾炳憲指出，謝先生當時為急性心肌梗塞造成休克，醫療團隊給予葉克膜救治，並安排心導管手術，住院12天出院，半年後追蹤發現，患者心臟變大，心功能持續下降，且心臟衰竭症狀比之前更嚴重，透過「心衰竭中心」的團隊照護，提供居家心臟復健指導，安排運動心肺功能測驗評估，並調整用藥，同時配合個案管理師的遠距健康照護服務，謝先生病情改善，今年重返工作崗位，狀況良好。

謝先生說，他生活作息正常，不抽菸、不喝酒，家族無心臟病史，發病前身高184公分，體重維持86至88公斤，身材標準，假日會去打籃球，不知道為何心臟會出問題。經治療與運動訓練，現在爬樓梯、短程路跑、騎腳踏車都難不倒他。

亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯指出，院內因急性心臟衰竭住院的患者，平均每月新增50名個案，有10％為40歲以下，目前門診追蹤的病人超過1000名，其中10％也不到40歲，但10年前40歲以下僅佔5％，顯示心衰竭出現年輕化趨勢。

吳彥雯表示，造成心臟衰竭的原因很多，有3成是冠狀動脈疾病或急性心肌梗塞引起，有2成是瓣膜性疾病或擴大型心肌病變造成，少部分是感冒或病毒感染引發，心臟衰竭不是老年人的專利，年輕人也該多加注意。