保健》減重甩油拒三高 撇步看這裡

2017-06-17 14:29

〔記者周彥妤／台北報導〕全民健康基金會、華泰商業銀行文教公益基金會及全聯慶祥慈善事業基金會，今主辦「輕鬆甩油 遠離三高」健康講座，提供民眾預防三高疾病的指南，許多銀髮族不畏風雨前來參與，現場座無虛席。

台大醫院家醫科醫師、全民健康基金會副執行長粘曉菁說，消脂保肝是「人生永遠志業」，尤其脂肪肝非同小可，可能演變為肝炎、肝硬化甚至肝癌，民眾千萬要當心。

粘曉菁提到，門診案例中曾有一名小五學生，因含糖飲料喝太多，年紀輕輕竟患脂肪肝。另外，罹患脂肪肝不僅與肥胖有關，不乏身材纖細亦無三高疾病的案例，建議民眾做腹部超音波檢查，才能準確判斷。

台大醫院外科部醫師楊博仁表示，肥胖百害無一利，不但併發症百出，甚至與癌症有密切關聯，尤其是國人罹患比例高的乳癌、大腸癌、食道癌、攝護腺癌及食道癌等。

楊博仁呼籲，BMI（身體質量指數）超過35以上，屬重度肥胖及病態性肥胖的級別，已難以用意志力克服減重心魔，呼籲民眾前往門診尋求醫師諮詢。

台大醫院營養部主任鄭金寶說，預防三高首重生活型態，民眾可參考衛福部公布的「每日飲食指南」（全榖根莖類1.5-4碗、豆魚肉蛋類3-8份、低脂乳品類1.5-2杯、蔬菜類3-5碟、水果類2-4份、油脂3-7茶匙與堅果種子類1份），採取「三低一高」（低油、低鹽、低糖及高纖）的飲食原則，吃飯細嚼慢嚥，吃7-8分飽即可，力求營養均衡，並養成運動習慣，才能維持適當體重。