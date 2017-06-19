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泡水泡到快發芽 彰化稻農忙搶收

豪雨造成水稻倒伏嚴重，為免穗上發芽，農民只能硬著頭皮進行搶收。（記者陳冠備攝）

2017-06-19  22:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕再不收就全泡湯了！梅雨鋒面過境，彰化不少稻作產區泡水成災，農民擔心稻穗發芽，今日天氣一放晴，馬上聯絡割稻機出動採收，可是採收一半雨勢又來只能中斷，讓農民心急如焚。溪州鄉顏姓農民表示，光倒伏就超過一半，再不加緊採收一定會穗上發芽，到時糧商也不收購，今年努力就白忙了。

南彰化溪州、二林等稻作產區預計本週進入水稻收割期，可是遇到豪雨來攪局，原本飽滿垂頭的稻穗被壓得更低了，而沒被壓趴的稻穗，也因為稻榖濕氣重，漸漸冒出白色胚根，出現穗上發芽狀況，有農民來不及等稻田乾涸，趕緊先找割稻機收割。

顏姓農民表示，發現天氣轉晴就趕快通知割稻機來收割，因為時間越久，倒伏會持續擴散，穗上發芽狀況也會更嚴重，到時損失更慘重。陳姓農民也說，豪雨來襲剛好是稻穗飽滿期，造成養分不夠產成許多空包彈，採收後也會因重量不足，收入大打折扣。

割稻機陳姓業者指出，從事割稻10多年，今年梅雨量前所未見，通常屏東地區較易受梅雨影響，但是今年逢閏六月，中部施作期延後半月，就剛好遇到這波豪雨季，造倒伏狀況超過4成，而通常倒伏稻收割後，也僅剩6成可用，損失嚴重。

陸和輾米廠業者表示，今日收到兩戶農民搶收後稻榖，但泡水後稻榖有青黃不接與濕榖現象，因為都是農民心血，會盡量幫忙收購。

農糧署中區分署副分署長林美華則說，2次豪雨成災，中彰投雲地區天然災害救助與災害穀收購補助機制已經啟動，提醒農民一定要盡快向各鄉鎮市公所申報以利田間勘查，而這次穗上發芽的稻種，主要是台中192號米，若收割下的濕穀已超過公糧收購的經收標準，則可改以災害穀收購。

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  • 天氣一放晴，溪州農民趕緊通知割稻機業者來採收。（記者陳冠備攝）

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  • 豪雨造成水稻倒伏嚴重，農民只能硬著頭皮進行搶收，一旁白鷺鷥也忙著搶糧進食。（記者陳冠備攝）

    豪雨造成水稻倒伏嚴重，農民只能硬著頭皮進行搶收，一旁白鷺鷥也忙著搶糧進食。（記者陳冠備攝）

  • 溪州顏姓農民指著泡水的稻作，若不加速採收，倒伏現象會更嚴重。（記者陳冠備攝）

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  • 溪州陳姓農民指出，大雨不斷，造成稻穀出現穗上發芽與空包彈現象。（記者陳冠備攝）

    溪州陳姓農民指出，大雨不斷，造成稻穀出現穗上發芽與空包彈現象。（記者陳冠備攝）

  • 趁天一放晴，收割機業者收稻作業忙不停。（記者陳冠備攝）

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  • 水稻泡水多日，已經出現穗上出芽狀況。（記者陳冠備攝）

    水稻泡水多日，已經出現穗上出芽狀況。（記者陳冠備攝）

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