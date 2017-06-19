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在地食材搭配在地元素 五感料理呈現台南味

喬艾爾（右）以當季的台南在地食材料理充滿台南味的美食。（記者劉婉君攝）

2017-06-19  22:42

［記者劉婉君／台南報導］吃美食不只用嘴巴，《雙廚星任務》主持人喬艾爾與台南市好森創作工坊合作，將於24、25日兩天，舉辦4場五感展覽式料理，選用台南當季的在地食材，用餐空間並以台南的在地元素做布置等，讓參與者打開五感，感受府城的古都意象。

走入喬艾爾布置的空間，空氣中除了料理的食物香氣，還有檀香味，長形餐桌則以木麻黃、枯木等植物與老屋的碎磚瓦、石塊、窗花布置，並擺放了多款調味料，都是喬艾爾對台南印象。他說，台南是一個自然、古老又摩登的城市，而以活的植物做布置代表台南仍在變化、在成長，希望呈現出台南人習以為常又不常注意的台南風景，也讓非台南人看到台南的另一種面貌。

喬艾爾說，食物對台灣人來說非常重要，台灣人也是全世界對食物品味最挑剔的食客，每個城市、每個人都有屬於自己的美食清單，他想要展現這塊土地最美好的部分。

在料理食材上，喬艾爾順應24節氣開發料理、設計菜單，選用台南在地食材，包括佐餐酒為鳳梨酒、搭配貝類海鮮醬汁的台灣鯛生魚片等，以美味料理引領用餐者跟著節氣回歸自然，感受自然的力量與本質。

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  • 台灣鯛生魚片配合鳳梨酒，選用台南在地食材。（記者劉婉君攝）

    台灣鯛生魚片配合鳳梨酒，選用台南在地食材。（記者劉婉君攝）

  • 以在地元素布置的餐桌。（記者劉婉君攝）

    以在地元素布置的餐桌。（記者劉婉君攝）

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