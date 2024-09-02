急速冷凍保鮮！農糧署與中興大學開發花椰菜米、牛番茄產品

農糧署跟中興大學合作利用冷凍及加工技術來讓牛番茄產品多元化。（記者蘇金鳳攝）

2024/09/02 13:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕農糧署與中興大學合作，開發冷凍及關鍵加工設備，並聯手蔬菜加工業者應用冷鏈技術，使國產的花椰菜及牛番茄經加工、運輸和儲藏的過程保鮮，如將花椰菜全利用加工，並利用瞬間液態冷凍系統鎖住其鮮美，而牛番茄則是進行急速冷凍技術等，成功開發成多元可口零食，如「冰釀牛番茄」。

農糧署與中興大學食品暨應用生物科技學系今天召開「花椰菜米·牛番茄 加工加值創新味記者會」，兩單位共同輔導農民團體突破關鍵加工技術，首創國產花椰菜全利用加工設備，利用瞬間液態冷凍技術，合作研發創新花椰菜米加值產品，並展示國產花椰菜米與牛番茄加工產品。

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中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛表示，市面上其實有很多相關產品，但市面上沒有任何一個國產化，因為台灣對花椰菜的處理，只會取用花朵部份，只採用到65%，35%莖都未善用，中興大學這一次跟農糧署合作，開發自動化的設備，可以把下面的莖做全利用，至少增加20%的使用率，製作出來的加工食品，就更有競爭力。

謝昌衛更表示，而番茄蜜則是透過AI感官的技術，把梅子口味跟番茄做適當的比例，打造番茄蜜產品，口感非常好，跟傳統加熱做出來的關鍵是不太一樣，是完全沒有經過加熱，透過超高壓的技術做出來的，就像生鮮口感。

農糧署副署姚志旺表示，此次跟中興大學技術來合作，把一些蔬菜做一些加工處理，如花椰菜及牛番茄是秋天、冬天的蔬菜，在夏天產量相對減少，為了讓消費者在一年四季都可以吃到，特別開發了加工技術，讓消費者一年四季都可以吃到加工的產品。

農糧署表示，此次攜手國內優質加工業者，開發一系列國產花椰菜米產品，如創新研發三款「冷凍調理花椰菜米組合包（糖醋里肌/咖哩雞丁/紅燒牛腩）」，首創「植物肉堡排-花椰菜米餐盒」、「植物肉水餃-花椰菜米口味」。

另外還成功開發「冰釀牛番茄」，以超高壓低溫食品加工技術 （High Pressure Processing, HPP） 開發「HPP 梅蜜番茄飲」並取得產銷履歷加工驗證。

農糧署跟中興大學合作利用冷凍及加工技術讓花椰菜產品多元化。（記者蘇金鳳攝）

農糧署跟中興大學合作利用冷凍及加工技術，讓花椰菜及牛番茄產品多元化，夏天也可品嚐。（記者蘇金鳳攝）

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