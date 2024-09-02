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就任交通部長 陳世凱：要做更多更好也更快 不讓人民失望

交通部2日舉辦部長交接典禮，代理部長陳彥伯（左）、新任部長陳世凱（右）在行政院政務委員陳金德（中）監交下交換印信。（記者塗建榮攝）

交通部2日舉辦部長交接典禮，代理部長陳彥伯（左）、新任部長陳世凱（右）在行政院政務委員陳金德（中）監交下交換印信。（記者塗建榮攝）

2024/09/02 12:45

首次上稿 12:11
更新時間 12:45（新增會後訪問）

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部今（2）日舉辦部長交接典禮，新任部長陳世凱表示，他在行政院期間，陪同院長卓榮泰視察、勘災，也負責協調部會和會議，對交通部業務不陌生，他期許在同仁的專業建議下，下一次站上交接典禮時，能細數福國利民的政策、交出成績單，交通部「未來要做得更多、更好也要更快，不讓人民失望。」

交通部長交接典禮今在交通部舉行，行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德監交之下，代理部長陳彥伯將印信交給陳世凱。

陳金德說，陳世凱擔任賴清德競選總部發言人時，參與國家希望工程的主要政見規劃，擔任行政院發言人期間，也跟著卓榮泰視察，了解總統和院長的施政理念；他認識陳世凱多年，謙虛、有內涵且堅定，部會協調過程明確、有效率，適任交通部長一職。

陳彥伯致詞表示，代理期間雖短，所有同仁仍積極面對業務，感謝大家；他認為，新任部長曾任發言人，善於政策溝通和說明，也了解地方建設需求，期勉同仁在新任部長領導下，在各自崗位發揮自己的角色，把交通業務更往上一層樓推動。

陳世凱說，在行政院期間，他陪卓榮泰視察，看過高速公路、公路建設、台鐵、氣象署、郵政，也到花蓮勘災，並數度參與與觀光署長的觀光政策會議，交通部至行政院報告各項業務時，他也看到各單位的努力和專業，因此對於交通部的業務，他並不陌生。

對於外界質疑其經歷，47歲的陳世凱自嘲「我並不年輕，我是一個中年大叔」，30多年前，交通部有45歲部長連戰、簡又新，葉菊蘭就任部長時，也僅比現在的他大2歲；交通部每一位同仁的專業和建議，讓每一位部長在任內都有非常卓越的表現。

陳世凱也重申3個期許「尊重專業」、「用心學習」及「認真管理」。他強調第一項「尊重專業」，過去的交通部從不是靠部長一個人的專業，而是交通部6萬1000多名同仁的專業，為人民、國家和所有民眾服務；他也向同仁請託，在專業角度下，給他最快速和正確的分析。

陳世凱說，他的重要任務是政策溝通和執行，他會在第一線和交通部同仁一起努力，他會讓大家目標明確、方向正確，並擔任最忠實的後盾，讓大家能在沒有後顧之憂的情況下「一起衝」。

陳世凱期許，希望在下一次的交接典禮，他能在台上交出成績單，細數福國利民的政策，交通部是一個6萬1000多人的專業團隊，未來要做得更多、更好也要更快，不讓人民失望。

對於外界有人質疑他無交通背景，陳世凱在會後受訪指出，過去的交通部長，有的也無交通背景；交通部業務範圍大，懂軌道不一定懂空運，懂空運不一定懂海運，懂海運也不一定懂氣象，部會首長最關鍵的能力在於溝通、協調和領導能力，未來歡迎外界給予指教和評論，他也相信在部內6萬1000多名專業同仁的帶領，他能做得很好，一起為台灣交通、觀光和氣象努力。

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