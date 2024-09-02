中國恢復台灣文旦進口 張麗善：樂見兩岸增進合作友誼

中國今天宣布恢復進口台灣文旦柚，斗六文旦今年產量約4000公噸，目前國內產銷穩定平衡。（記者黃淑莉攝）

2024/09/02 12:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕中國國台辦發言人陳斌華今（2）日公開表示，中國海關總署決定即日起恢復進口台灣文旦柚；雲林縣長張麗善回應指出，樂見兩岸透過農產品交流增進彼此合作友誼，會進一步詢問果農意願及協助。

張麗善表示，中國當地有很多台商對中秋節應景的文旦都很想念，尤其斗六文旦很知名，品質有文旦界LV級及「魚翅文旦」美譽，據了解，今年目前產銷穩定，部分果農更是供不應求，會進一步與果農連繫，只要有意符且符合中國的相關檢驗程序標準，縣府會協助共同輸出。

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張麗善強調，今年6月應邀到中國參加兩岸論壇亟力促銷台灣農產品，只要能產銷平衡、增加農民收入，她都願意來促成及協助，尤其樂見兩岸透過農產品交流增進彼此合作友誼。

產銷平衡關鍵：加工果提早收購、政府媒合訂單

斗六市農會總幹事張喬復表示，斗六文旦今年產量約4000多公噸，今年農業部有提早啟動加工果收購，縣府及中央也媒合企業訂單，台塑即訂購近5噸，所以今年產銷平衡，距離中秋節只剩半個月，船期通常約需1個月，現在出貨也趕不上中秋節前賣，中國同意台灣文旦進口這是好消息，若有出口商接洽會全力配合。

果農說，現在宣布太慢了，這時候收訂單也趕不及中秋節前到貨，希望今年底柑橘或明年的文旦也有機會。

中國宣布即日起恢復進口台灣文旦柚，雲林縣張麗善受訪說，樂見兩岸透過農產交流增進合作友誼。（記者黃淑莉攝）

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